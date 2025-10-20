Htela si da nas sprečiš da vakcinišemo dete, kad si čula Ariju zadnji put?! Novo oglašavanje Neriove Hane, udarila na Situ i njeno majčinstvo kao nikada: Nadija ih čuva da ti možeš skakati okolo... (FOTO)

Ne štedi reči na račun svekrve!

Kako je Nerio Ružanji ispričao kompletnu priču o odnosu sa svojom majkom Sitom Ahmić, inače sestrom Aneli Ahmić, koja je samo dan nakon superfinala "Elite 8" u kom je dočekala svoju sestru, potpisala ugovor za ulazak u "Elitu 9", no, međutim nije skupila hrabrosti da se pojavi, od tada, rat njegove verenice i majke ne prestaje.

Sada, Hana, Neriova verenica, ne prestaje da odgovara na Sitine sramne optužbe, te joj se tako ponovo obratila putem svog profila na društvenim mrežama.

- Arya sada spava. Sita šta pričas ti ženo?! Od troje dece, dvoje ne zna pričati, nemoj svoj nemar meni prebacivati! Videli smo svi kako i Nora priča, ostavi se mog deteta više na miru! Moja Arya ima dve i po godine, priča dete na tri jezika neke reči. Ko mi kaže?! Sita, kad si čula Ariju zadnji put??? Videla si je kad je imala osam ili devet meseci zadnji put, nikad nazvala nisi da je čuješ, da je vidiš makar na kameru, ne znaš ni kada joj je rođendan, ne znaš ništa o mom detetu. Ti abecedu ne znaš sa 45 godina, a moje dete sa dva zna na dva jezika! Idi odgajaj svoju decu, non stop si na tiktoku, Instagramu, kad ti brineš za tu jadnu decu?! Ahhh da, Nadija ih čuva da ti možeš skakati okolo. Koliko ja znam mala deca ne smeju piti normabele, a ti svojoj daješ da možeš visiti stalno na telefonu, zato te Nikica i prijavio socijalnoj - napisala je Hana, a onda je dodala:

Jedva čekam socijalnu tu da dođe da vide kakvo je moje divno dete, ali Sita zapamti, doći će i tebi. Šta si se upalila tako, istina boli?! Zvala si imigracijsku Sabini jer dete jeste strani državljanin i zato je dete uzeto. Da te pitam kada sam ja nešto loše rekla za tvoje dete sa autizmom? Ja sam tvoju decu tretirala ko svoji kada sam bila oko njih. Nisi vidjela dete koliko dugo niti je čula, nisi, ali ja imam videe moga deteta kako priča, kako trči, kako radi sve što dete treba da radi. Ja svoje dete vodim kod pedijatra kada treba, tamo ići. Čak si nas htela sprečiti da vakcinišem dete, kako mi je dete vakcinisano ako ne ide kod pedijatra?! Nikad nisam digla ruku na svoje dete niti ću ikada.

