Ti si jedini koji poznaje svaki moj pokret: Emotivno obraćanje Hane vereniku Neriju, HITNO reagovala na njegovo druženje sa Urošem Stanićem, evo šta kaže!

Nerio Ružanji, otkako je ušao u Belu kuću, pored priče o "majci iz pakla", Siti Ahmić, otkrio da željno iščekuje dan kada će oženiti Hanu, svoju verenicu, a ona se sada oglasila na mrežama!

Hana, verenica Nerija Ružanjija, sina Site Ahmić, koji je izneo kompletnu priču o odnosu sa majkom i njenom ophođenju prema njemu tokom njegovog odrastanja, vodi medijski rat sa svojom svekrvom, koja ne prestaje da niže optužbe na njen račun.

Sada, Hana se ponovo oglasila na mrežama, ali ovoga puta ne kako bi odgovorila Siti na sramne optužbe, već povodom toga koliko joj nedostaje njen verenik Nerio.

- Fali mi tvoj smeh na svaku moju glupost koju izvalim, ti si jedini koji shvataš moje reči, koji poznaje svaki moj pokret ili pogled, jedini koji može izlečiti ovu bol koju imam u duši. Toliko mi je teško što te nema. Toliko mi fali tvoj zagrljaj da me smiri i da mi kažeš da je sve u redu. Fališ mi previše, ljubavi - napisala je Hana na svom instagram profilu.

Ono što mnogi osporavaju, pa i Asmin Durdžić, jeste Neriovo druženje sa Urošem Stanićem, nabacujući mu da će gledaoci sumnjati u njegovu seksualnost zbog toga. Naime, ovim povodom se oglasila i sama Hana, njegova verenica, koja je otkrila kako gleda na njihovo druženje.

- Meni su njih dvojica hit skupa - napisala je Hana.

Autor: Nikola Žugić