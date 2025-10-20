Ako mu se dopada Aneli, kako mu se neće dopasti Maja?! Ena Čolić razvezala jezik, evo kako gleda na odnos Asmina, Maje i Vujovića

Ena Čolić, četvrtoplasirana superfinalistkinja "Elite 8", gostujući u emisiji na RED televiziji progovorila je o dešavanjima u aktuelnoj, devetoj sezoni "Elite".

Na samom početku, Ena Čolić se osvrnula na odnos Asmina Durdćića i Maje Marinković, kao i Luke Vujovića koji je u to upetljan, ističući da Luki nije teško da ako mu se dopada Aneli Ahmić, da mu se dopadne i Maja.

- Je l' istina da se Anelina majka zove Jasmina?! Čula sam kada je Joca otišao da pogleda onu kuću sablasnu, moja mama se zove Jasmina, da li je moguće?! Mislim da Asmin igra igru sa svima, pa dobro, nije teško da ti se dopadne Maja, naročito što znamo tip njegovih devojaka, napucano, atraktivno... - rekla je Ena, a onda se osvrnula na odnos Luke i Maje:

Mi smo prošle godine petkom, dok smo dočekivali Maju, koja na kraju nije ni došla, svi spajali Luku sa Majom. Ja, znajući Maju, mislim da je Luka njen tip. Ako mu se dopada Aneli, kako mu se neće dopasti Maja. Ja ne bih likovala da neko otkači mog dečka na sve to što moram da gledam da je neko nefer, baš bi mi pao u očima. Likovala bih da je rekao da je bila samo igra i da je rekao da ga Maja ne intresuje. Maja, sedma godina rijalitija, odlično zna sve!

Takođe, ona se osvrnula na učešće Tanje Stijelje, poznatije kao Boginje, koju mnogi osuđuju zbog rečnika. Naime, Ena je istakla da je dala izjavu neposredno nakon njenog ulaska kako joj je kul, ali je zahvalna Bogu što ta izjava ipak nije ugledala svetlost dana.

- Kada je počela Elita tek, izjavila sam da mi je ona najintresantnija i oni su isekli taj deo, Bogu hvala. Dok je izašao moj intervju, ja sam promenila mišljenje! Jako vulgarno, degutantno, Kačavenda ima vrlo prost rečnik često, međutim, to je nekako njen karakter, takva je. Iz njenih usta kada izađu iz njenih usta nije isto kao kada bi Anđela ponovila. Kod ove Boginje mi je to tako neprirodno - rekla je Ena.

Autor: Nikola Žugić