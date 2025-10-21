VEČERAS LJUBAVNI PAR STIŽE U ELITU: Spremni da naprave pravi BUM u Šimanovcima

Ovog utorka Veliki šef je pripremio pravu muzičku poslasticu za sve ljubitelje dobre zabave, vrhunskog provoda i kvalitetnog zvuka.

Nakon emisije „Amidži šou“, u imanju Elite sutra veče sledi prava muzička eksplozija, žurka kakva se ne viđa svakog dana.

Na imenje u Šimanovcima, stiže jedan od najpopularnijih ljubavnih parova sa estrade, Joca Stefanović i Ivana Iva Bojanović. Par je poznat po sjajnoj energiji i atmosferi koju prave na nastupima, pa nema sumnje da će i ovoga puta prirediti nezaboravno veče puno pesme, plesa i emocija.

Pre njihovog nastupa, zagrevanje na imanju povereno je čuvenom DJ Nebi, koji će svojim setom i hitovima podići atmosferu i pripremiti teren za pravi muzički spektakl.

Veliki šef je i ovoga puta odlučio da takmičarima priredi noć za pamćenje, a očekuje se da će veselje potrajati do jutra. Takmičari već danima pričaju o ovoj žurki, te nema sumnje da će provod biti zagarantovan.

