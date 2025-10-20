AKTUELNO

Bravo ekipo! Štrumpfovi saznali da su uspešno prošli zadatak, nagrada obradovala Nerija, evo šta je u pitanju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Drvo mudrosti pozvalo je Nerija Ružanjija, Daču Virijevića i Minu Vrbaški, koji su prethodnih 96 sati bili na zadatku i glumili su Štrumpfove.

- Prošlo je 96 sati od kada ste obukli kostime - reklo je Drvo.

- Pravo da ti kažem, malo smo se isprljali - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čestitam vam što ste izdržali i da ovaj zadatak proglasim uspešnim. Hajde sada kada ste uspešno obavili zadatak, da čujem šta ste želeli za nagradu, pa da razmotrimo sve - reklo je Drvo.

- Ja sam hteo da se čujem s Hanom, ali mislim da su oni zaslužili nagradu - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi smo ovo uradili isključivo zbog Nerija, da se vidi ili čuje sa svojom Hanom, jer znamo koliko nam on priča o njoj - rekao je Dača.

- Dobićete sada energetsko piće, a ovih dana će uslediti drugi deo nagrade, samo budite strpljivi - reklo je Drvo.

- Dovoljno nam je što je on srećan - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

