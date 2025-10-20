Gde je ovaj jazavac?! Janjuš ponizio Stanića pred svima, pa se obratio Luki: Da sam ušao prošle godine, ne bi bilo dobro! (VIDEO)

Muk u kući!

Marko Janjušević Janjuš, ovonedeljni vođa, naredni budžet dodelio je Urošu Staniću.

- Gde je onaj mali jazavac?! Tri hiljade za tebe, nisi se udostojio da se javiš napolju da se vidimo - rekao je Janjuš.

- Ja?! Ja ti non stop slao poruke, napisao sam ti: "brz oporavak posle operacije", samo si me sinovao - rekao je Uroš.

- Ja nisam zaslužio da budeš kvaran prema meni, ako te je iko čuvao, čuvao sam te ja. Ne ceniš nešto što sam ti pružio, provociraš me - rekao je Janjuš.

- Ovo je tvoja sramota. Kada ti je bilo najteže, Uroš je bio za tebe, radio zadatak da dobiješ Vesnu, a ove godine ne, nisam vezan za tebe - rekao je Uroš.

- Luka, tri hiljade, ne družimo se. Simpatičan si mi, imaš dobrih fora, nisi mamlaz. Sve što sam ti rekao nisam slagao nijedne sekunde. Kada sam ti rekao da Aneli i ti niste prava ljubav, vi ste krenuli na nezdravoj i neprirodnoj ljubavi...Ne bi bilo dobro da sam se pojavio prošle godine, ali ja te ne bih ni čačkao, jer si ti dobar s mojim kumom. Ne mislim da te voli i da ti nju voliš. Takođe, ovde u kući, da ti nije uletela ova priča, gurao bi kao Filip, čim gotivim njega, ti bi se tu ganjao sa ribama, ali ti je lepa prilika ušla. Mislim da te radi rijaliti i da uživaš u rijalitiju - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić