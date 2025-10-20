AKTUELNO

Šok na raspodeli! Janjuš se zahvalio Terzi na podršci u najtežim danima, pa promenio Vanjin budžet: E, ako si stala na stranu žene, onda MALI BUDŽET! (VIDEO)

Drama!

Ovonedeljni vođa Marko Janjušević Janjuš naredni veliki budžet dodelio je Bori Terziću Terzi.

- Pet hiljada za tebe Boro, ti zaslužuješ od mene pet hiljada. Ti si neko baš u tom trenutku kada sam sedeo sam, ja dođem ovde da spremim da jedem, oni me gledaju kao da sam im pobio sve. Ti si neko ko mi je donosio da jedem...Moraš da budeš siguran da je Comara dobra majka, a i ti ćeš biti dobar otac - rekao je Janjuš.

- Hvala na lepim rečima, uvek sam tu za tebe i to je to - rekao je Terza.

- Mina veliki budžet. Ti si jedna od devojaka prema kojoj nikada nisam imao nikakvu seksualnu nameru, nikada nisam imao nameru da ti pomislim ili uradim nešto. Bila si dete, imala si 17 godina kada si došla. Ja znam da me ti voliš i da je naš odnos od prvog dana takav - rekao je Janjuš.

- Vanja, tebi srednji budžet, o tebi sam rekao mišljenje na nominacijama, glupo je da se ponavljam - rekao je Janjuš.

- Ja sam tada samo stala na stranu žene kao žene - rekla je Vanja.

- E pošto si stala na stranu žene kao žene, daću ti mali budžet. Ti nisi luda, ti znaš kakvo ja mišljenje imam o tebi - rekao je Janjuš.

