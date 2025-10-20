Ovo su svi čekali! Janjuš se obratio Matoroj nakon rečenice o njegovom pokojnom bratu, evo šta joj je rekao (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš, ovonedeljni vođa, naredni mali budžet dodelio je Jovani Tomić Matoroj.

- Matora, tri hiljade. Ona je neko sa kim se nisam posvađao za osam sezona nijednom, bili smo jako dobri. Jedna njena rečenica je promenila naš odnos, ne verujem da je namerno rekla, ali moraš da razmišljaš, od tada s tobom nemam nikakvu komunikaciju i nećemo je imati - rekao je Janjuš.

- To poštujem i to je to, nisam trebala da kažem - rekla je Matora.

Autor: Nikola Žugić