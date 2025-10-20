AKTUELNO

Domaći

Ovo su svi čekali! Janjuš se obratio Matoroj nakon rečenice o njegovom pokojnom bratu, evo šta joj je rekao (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Marko Janjušević Janjuš, ovonedeljni vođa, naredni mali budžet dodelio je Jovani Tomić Matoroj.

Foto: TV Pink Printscreen

- Matora, tri hiljade. Ona je neko sa kim se nisam posvađao za osam sezona nijednom, bili smo jako dobri. Jedna njena rečenica je promenila naš odnos, ne verujem da je namerno rekla, ali moraš da razmišljaš, od tada s tobom nemam nikakvu komunikaciju i nećemo je imati - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- To poštujem i to je to, nisam trebala da kažem - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

OVO SU SVI ČEKALI! Nakon što su Milica i Terza razgovarali o njenoj potencijalnoj trudnoći, oglasio se njegov brat Miloš! Otkrio da li je spreman da P

Domaći

SVI SU ČEKALI NJENU REAKCIJU: Evo šta je Sofija radila dok su svi čestitali Terzi rođenje ćerke, njen izraz lica otkrio sve (VIDEO)

Košarka

OVO SU SVI ČEKALI: Selektor Pešić se oglasio posle žreba za OI, evo šta je rekao o grupi sa Amerima

Zadruga

SATERANE U ČOŠAK! Bojana priznala da ne voli Anđelu, u Beloj kući - MUK! Evo šta joj je Janjuš rekao! (VIDEO)

Zadruga

Ovu reakciju su svi čekali: Gastoz se nakon procenata obratio Anđeli! (VIDEO)

Domaći

Burna reakcija: Janjuš se obratio Aneli nakon što se saznalo da joj je slao glasovne poruke, nije štedeo reči