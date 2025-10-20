AKTUELNO

HLADAN TUŠ ZA ZLE JEZIKE! Hana još jednom dokazala da GOVORI ISTINU: Posetila kliniku i dostavila lekarsku potvrdu! ŠTA ĆE SITA SAD DA IZMISLI? (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Privatna arhiva ||

Na račun Hane Duvnjak, Neriove verenice stižu brojne optužbe, a ona je još jednom svima zapušila usta i pokazala šta je istina!

Verenica Neria Ružanjija, Hana Duvnjak nedavno je optužena da boluje od duševnih bolesti. Hana je bila primorana da lažima koje kaljaju njeno ime stane na put, a to je učinila tako što se obratila stručnjacima.

Foto: Pink.rs

Naime, Hana je posetila jednu kliniku u Dubrovniku gde je obavila pregled i odradila sve potrebne psiho analize kako bi dokazala da je u potpunosti mentalno zdrava, a lekarsku potvrdu dostavila je i redakciji Pink.rs.

- Na temelju uvida u zdravstveni kartom pacijentkinja ne boluje niti se leči u ovoj ambulanti od duševnih bolesti -stajalo je u zvaničnoj potvrdi.

Foto: Pink.rs, Privatna arhiva

Podsetimo, Hana je pre ovoga bila optuživana da koristi psihoaktivne supstance, što je rtakođe demantovala tako što je uradila kućni test na nedozvoljene supstance.

Autor: Pink.rs

