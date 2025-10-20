JA NEĆU BETON LIGU PORED SEBE! Provokacije Maje i Luke ne prestaju, on odmah pokušao da se opravda zbog flerta sa Sarom (VIDEO)

Svi čekaju reakciju Aneli Ahmić!

U toku ankete došlo je do kartkog prepucavanja između Maje Marinković i Luke Vujovića, za koje se sve više sumnja da postoje simpatije između njih.

Maja je iskoristila priliku da mu prebaci Saru Raičević uz pomoć Anđela Rankovića. Situacija ne bi bila uopšte čudna, da Luka nije verio Aneli Ahmić, njenu ljutu rivalku.

- Ove opajdare po kući me proganjaju, nakačite mi ovakve krpelje. Ja ne mislim loše o njoj. Ja neću beton ligu pored sebe, to možda ovaj pored tebe hoće - rekla je Maja.

- Mene nema niko da brani - rekao je Luka.

- Kako je bio lep utorak - rekla je Maja.

- Ova ide i moljaka da me šalju u izolaciju - rekao je Luka.

- Šta da te brane kad si idot - rekao je Anđelo.

- Bravo Anđelo - ubacila se Maja.

- Rekao sam da takve si*e imaju na Adi Bojani - rekao je Luka.

- Laki muškarci - dodala je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić