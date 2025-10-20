AKTUELNO

Domaći

JA NEĆU BETON LIGU PORED SEBE! Provokacije Maje i Luke ne prestaju, on odmah pokušao da se opravda zbog flerta sa Sarom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Svi čekaju reakciju Aneli Ahmić!

U toku ankete došlo je do kartkog prepucavanja između Maje Marinković i Luke Vujovića, za koje se sve više sumnja da postoje simpatije između njih.

Foto: TV Pink Printscreen

Maja je iskoristila priliku da mu prebaci Saru Raičević uz pomoć Anđela Rankovića. Situacija ne bi bila uopšte čudna, da Luka nije verio Aneli Ahmić, njenu ljutu rivalku.

- Ove opajdare po kući me proganjaju, nakačite mi ovakve krpelje. Ja ne mislim loše o njoj. Ja neću beton ligu pored sebe, to možda ovaj pored tebe hoće - rekla je Maja.

- Mene nema niko da brani - rekao je Luka.

- Kako je bio lep utorak - rekla je Maja.

- Ova ide i moljaka da me šalju u izolaciju - rekao je Luka.

- Šta da te brane kad si idot - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bravo Anđelo - ubacila se Maja.

- Rekao sam da takve si*e imaju na Adi Bojani - rekao je Luka.

- Laki muškarci - dodala je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

ŠOK! MUNJEZ IMA NOVU DEVOJKU?! Ne razdvaja se od misteriozne plavuše, svi se pitaju samo jedno! (FOTO)

Domaći

JE L' MOŽE NEKO DA PITA GROBLJANSKU TEU TAIROVIĆ DA... Milica Veličković nikad žešće udarila na Mionu, potkačila je i za stan (FOTO)

Domaći

SMEJALA SE KAD GA JE VIDELA: Milica Veličković otkrila detalje Terzinog susreta sa ćerkom, progovorila o ALIMENTACIJI: NEĆU TRAŽITI 800 EVRA, AKO... (

Zadruga

VEČERAS PUNI AKVARIJUM! Sale Luks dogovorio sa Tošom sve detalje o afteru koji sledi (VIDEO)

Domaći

Ludilo, je*ote! Pogledajte Alibabinu reakciju kada je ugledao SITINOG SINA! (VIDEO)

Zadruga

Nikad bliži poljupcu: Bori i Anastasiji polako popuštaju kočnice, ona se topi u njegovom zagrljaju (VIDEO)