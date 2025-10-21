AKTUELNO

NAŠA GLUMICA LJUBILA DEVOJKU, A SAD IMA DEČKA: Napustila zemlju i pokazala kako iživaju (FOTO)

Glumica Katarina Bogićević još kao vrlo mlada proslavila se ulogom u popularnoj domaćoj seriji "Folk", a nakon toga se povukla iz javnosti i krenula drugim putem.

Katarina se sada bavi pevanjem, a sve je iznenadila snimkom na kojem se ljubi strasno sa ženom.

Inače, Katarina se sada objavila stori na Instagramu i poručila da joj je dečko izabrao autfit za koncert.

- Moj dečko me je obukao za koncert večeras - poručila je ona i označila da se nalazi u Milanu u Italiji.

Podsetimo, nakon što je podelila snimak kako je prisna sa devojkom, ona joj se javno obratila.

- Tačno je prošlo godinu dana od kako smo se Kejti i ja povezale baš na Baliju iako smo se znale već neko vreme, ovo je bilo mesto gde smo se prepustile i otvorile jedna drugoj. Za ovih godinu dana zaista smo procvetale zajedno, negujući i zalivajući jedna drugu, iskrenošću, ljubavlju, poštovanjem, prostorom i slobodom. Ne mogu da zamislim dan bez tebe ružo. Jedva čekam da pravimo nove vlogove sa naših putovanja koje planiramo u 2025!, napisala je 2024. godine izvesna devojka kojoj je čestitala rođendan Katarina.

