ANELI AHMIĆ ULAZI U ELITU 9! Spremite se za nezaboravnu noć punu preokreta, večeras od 23h na TV Pink - GOREĆE BALKAN! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Direktorka zabavnog programa televizije Pink, Milica Mitrović, oglasila se putem svog Instagram profila o temi o kojoj se danima spekuliše.

Na svom Instagram nalogu, Milica Mitrović je objavila video u kom otkriva tajnog učesnika koji večeras ulazi na velelepno imanje u Šimanovcima, a reč je o Aneli Ahmić.

- Znam da ste me očekivali i priželjkivali. Posle mog ulaska ništa više neće biti kao pre, spremite se - 23h Pink TV -rekla je Aneli u videu.

Ovim je i zvanično stavila tačku na nagađanja koja danima kruže o vanrednom ubacivanju. Objava je izazvala lavinu reakcija među gledaocima i fanovima rijalitija, ali i na društvenim mrežama gde se sada već spekuliše kako će izgledati njen ulazak, šta će on doneti i suočavanja sa Lukom Vujovićem i Asminom Durdžićem.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

"Elita 9", koja se od starta promoviše kao najglamuroznija i najuzbudljivija sezona do sada, svakim danom opravdava očekivanja publike.

Večerašnja emisija se s nestrpljenjem očekuje, a svi pogledi biće uprti ka vratima Elite i ka Aneli zato budite uz TV PINK OD 23H!

Autor: M. V.

