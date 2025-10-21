ŠOK PREOKRET! Stefani donela radikalne promene: Priznala da je obrisala Munejza iz života, a evo da li Dujković ima kontakt sa sinom (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Pitam za druga", voditelji Stefan Milošević Panda i Stefan Kadnić Kendi ugostili su bivše učesnice Elite 8, Stefani Grujić i Jelenu Nedeljlković Mrvicu.

Stefani je ovom prilikom progovorila o odnosu sa ocem njenog deteta, Danijelom Dujovićem Munjezom, te je otkrila da li su sklopili primirje nakon mnogih situacija u kojim su se našli zbog njene veze sa Jovanom Tomić Matorom i prikrivanja trudnoće od njega.

- Nemamo kontakt, on je više u komunikaciji sa mojom majkom. Sve što se tiče deteta se čuje sa njom. Za sad je ovako i najbolje je to. Imali ste priliku da vidite sve u osmici, treba vremena. Mi smo se kasnije jako svađali i moralo je da pukne - rekla je Stefani.

- Šta je bio razlog što niste našli zajednički jezik? - pitao je Panda.

- Nije mogao da pređe preko toga što sam ja uradila i pukli smo. Imali smo veliku svađu napolju. Ostali smo u korektnim odnosima, ali onda je nastavilo sa prebacivanjem i stavili smo tačku. Meni je žao što sam sebi nalepila etiketu, a za druge ljude, njih ne žalim nikako - rekla je Stefani.

- Kako je Kosta? - pitao je Panda.

- On je odlično. Gledam da svo vreme njemu posvetim. Krenuli su mu zubići. Hiperaktivan je. Trenutno se sređuje još salon lepote u Beogradu na vodi. To je moja bivša drugarica koja je jako dobra sa Draganom - rekla je Stefani.

- Kako bi Matora reagovala da čuje da si rekla da je Dragana imala neke sumnjive poslove? - pitao je Panda.

- Volela bih to da vidim. Ona bi rekla da ja lupetam i da je volim i dalje - rekla je Stefani.

Autor: A.Anđić