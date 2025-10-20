BAVILE SU SE ISTIM POSLOM... Matorina bivša devojka u svom stilu oplela po Tomićevoj, pa stavila pod lupu Draganin moral, iznela svoja saznanja: Sve je došlo na moje! (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Pitam za druga", voditelji Stefan Milošević Panda i Stefan Kadnić Kendi ugostili su bivše učesnice Elite 8, Stefani Grujić i Jelenu Nedeljlković Mrvicu.

Stefani je ovom prilikom progovorila o svojoj bivšoj devojci, učesnici Elite 9, Jovani Tomić Matoroj sa kojom je svojevremeno prikrivala svoju trudnoću od oca svog deteta.

- Šta misliš o Matoroj i njenoj sadašnoj partnerki? - pitao je Panda.

- Slali su mi neke klipove gde ona mene spominje i davala sam izjavu za Pink.rs. Opet je došlo na moje, ona je jedino bila folirant. Ona je manipulator i gleda samo svoje žrtve. Ona se meni svidela, svu svoju pažnju i vreme je posvetila meni. Ja je nisam doživljavala kao ženu, nego kao muškarca. Kako sam ostajala sa njom, sve je bila manipulacija i poniženje. Govorila mi je da mene niko ne želi više osim nje. Kako je vreme prolazilo ona je išla u tom smeru. Ja i dalje čekam njene tužbe koje je najavljivala.Niko se nije javljao ni meni ni mami, a i kako da mi se jave kad sam govorila istinu. Ja ne znam kako bih je više opisala. Sve ono što sam tad pričala sad doživljavam pet puta gore - rekla je Stefani.

- Da li misliš da bi ti i Munja funkcionisali da nije bilo nje? - pitao je Kendi.

- Ne. Posle njega se desio i Zola, tako da ne bi - rekla je Stefani.

- Dragana je gledala samo nekoga da pikira kako bi ostala. Moj bivša drugarica je povezana sa Draganom, bavile su se istim poslom - rekla je Stefani.

Autor: A.Anđić