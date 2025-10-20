ŠTO GA NISI ČUVALA CEO ŽIVOT? Hana zapenila zbog Sitinih reči: Uputila joj brutalnu poruku pred Anelin ulazak u Elitu 9!

Hana bez dlake na jeziku!

Drama u Eliti 9 pred ulazak Aneli Ahmić ne jenjava, a sada se oglasila i Hana Duvnjak, verenica, sina Site Ahmić, Neria Ružanjija. Njena Instagram objava izazvala je lavinu reakcija, a poruka koju je poslala nikoga nije ostavila ravnodušnim!

Povodom ulaska svoje sestre, Aneli, oglasila se Sita koja je poručila da ju je podržala samo zbog odbrane Neria.

- Sestru sam podržala za ulazak samo iz jednog razloga – a to je moje dijete! Za svoje dijete bih svijet okrenula naopačke. Aneli će biti uz Nerija i meni je mnogo lakše zbog toga, iako to donosi druge probleme. Moj glavni i osnovni cilj je moje dijete! -napisala je Sita, a Hana je podelila njenu obaju i odgovorila joj.

- A od koga ga treba braniti? Svi ga u kući vole i svi ga vani vole. Što ga nisi čivala ceo život, nego ga zlostavljala, a sad ga hoćeš ućutati, ali nije Nario glup. Ovo je samo priča za njene fanove -napisala je Hana.

Autor: M. V.