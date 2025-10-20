Spremna kao zapeta puška: Aneli naoštrena da zapuši usta Alibabi! Otkrila kako se osećala dok je gledala svoje tri VELIKE LJUBAVI u Eliti! (VIDEO)

Od večeras kreće haos!

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je ugostila Aneli Ahmić, koje će se večeras useliti u Belu kuću. Na samom početku Aneli je otkrila kako se osećala dok je ovih mesec dana "Elitu 9" gledala od kuće.

- Kako si provela ovih mesec dana? - pitala je Dušica.

- Ovo mi je bilo najtežih mesec dana, bilo mi je teže napolju nego ikad unutra. Teško je gledati spolja Luku koji pravi greške, a ne možeš ništa. Teško je kad gledaš kako ti neko vređa porodicu, a ne možeš da se odbraniš. Teško je gledati laži koje ne možeš da demantuješ. Ja sam linč prošla napolju, nadam se da će mi sad biti lakše da se odabranim i dokažem neke stvari. Mnoge stvari će da se promene - rekla je Aneli.

- Unutra su tvoje tri velike ljubavi, Janjuš, Luka, Asmin i svakome imaš po nešto da kažeš - dodala je voditeljka.

- Unutra mi je bivši verenik Janjuš, bivši muž Asmin i trenutni verenik Luka - rekla je Aneli.

- Ti si gospodar prstenova - dodala je Dušica.

- Svi su me verili, hteli da me žene, prave mi decu, neki i jesu, a onda ja ispadam najgora, šta šta ste radili sa najgorom? Uvek žena ispada najgora, muškarcima je sve oprošteno, e pa neće moći ove noći - dodala je Aneli.

Autor: A. Nikolić