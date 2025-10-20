AKTUELNO

Želim da bude mir i da bude otac Nori: Aneli spremna na pomirenje sa Alibabom, ali prvo mora da sve istera na čistac! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/Pink.rs ||

Šok preokret!

Aneli Ahmić u razgovoru sa Dušicom Jakovljević otkrila je da želi mir sa Asminom Durdžićem zbog ćerke Nore i da će sve učiniti da on bude otac detetu.

- Šta te najviše zabolelo? Asmin se sigurno dobro snašao u Eliti i zasigurno je da je jedan od omiljenih učesnika - rekla je Dušica.

- Vidim da glumi mafijaša i strah i trepet, ali meni to neće moći. Znam svaki njegov otkucaj srca, ali sad i kad dođem moraću da kažem da one koje ja poznajem i druge ljude ne poznajem jer su pali pod njegov uticaj - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko te razočarao najviše? - upitala je Dušica.

- Janjuš me razočarao, a on je jadan i bedan. Kada je Asmin pljuvao mene i njega najviše, on sad pije kafu s njim. Najviše me razočarao Anđelo jer se preko noći okrenuo protiv mene i ne znam čime je Asmin dokazao tu istinu da je mene pokorio. Ja ću se njemu javiti, ali ja sam došla da raspravim sa Asminom da li želi ili ne želi da bude otac. Želim da znam da li veruje da je Nora njegova. Ja ne bih volela da ratuje, ali najviše bih volela da između nas bude mir i da on stvarno bude otac Nori. Mi smo imali okej komunikaciju i moglo se tako nastaviti, ali su njemu bile preče stvari od deteta. Ja ću mu dati Noru, ali to je moje dete i ja sam je rodila, pa prema tome moram da ja dovedem Noru da je vidi - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li stojiš iza svega što si rekla? - upitala je Dušica.

- Ja stojim iza svega što sam ikada rekla, on mene nikada nije uhvatio za kosu i rekao: ''Ti si moja'' već je bio kao bubica pored mene. Ja sam njega zvala zbog auta, ali i ne bi li se negde spustila lopta zbog Nore. Nije došlo do toga da se spusti lopta jer je on pustio snimak u javnost. Ja ću njemu ispuniti želju i nikada mu neću zaboraviti - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

