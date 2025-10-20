Ljubav na tankom ledu: Aneli očajna zbog Lukinog flerta sa Majom Marinković, priznala da li mu sprema ŠUT-KARTU! (VIDEO)

Ne piše mu se dobro!

Voditeljka Dušica Jakovljević razgovarala je u studio sa Aneli Ahmić, pred njen ulazak u "Elitu 9" useljenje u Belu kuću.

- Nora zna da joj je tata u rijalitiju, da li nešto kaže? - potala je Dušica.

- Ne, samo sam je naučila da kaže da ga voli ponovo. U jednom momentu se tu našao moj brat i rekao je da kakva god da je situacija dete mora da voli oca i majku. Ja živim u nadu da će jednog dana on da bude njen otac. Ako ona to bude želela sve za Noru - rekla je Aneli.

- Šta se dešava sa Lukom? - upitala je voditeljka.

- Situacija nije sjajna. Gledala sam danas peckanje sa Majom, ona njemu za Sarine grudi, on njoj za Asminove čokoladice. Ona mene ne zanima, sa njom sam na sudu. Asmin se zu baš izblamirao i mislim da je on prvi muškarac kojeg je Maja odj*bala. Ako se Luka odluči za Maju srećan mu put, ja tu neću da stojim. Neću da dozvolim da mi ubacuje treću osobu kao prošle godine. Luku voli, nisam ga ostavila, ali ću biti strožija i reći ću mu da ću posmatrati njegove ponašanje. Ja njega volim, ali ne mogu da dozvolim da on mene pravi budalom. Meni su se neke kockice upalile, svašta sam videla, ali preću ću preko toga - pričala je Aneli.

- Šta je to još šta ti je zasmetalo? - pitala je Dušica.

- Saznala sam i ja da se na dan naše veridbe čuo sa bivšom devojkom, a polemiše se da sam se ja dopisivala sa Janjušem. Poruke sa Janjušem se nikad nisu desile. Ja sam se dopisivala sa Comarom, Janjuš je uzeo od nje telefon i skontala sam da je on, pa sam napisala Comari da ćemo ove sezone grmeti na TikTok-u - dodala je Aneli.

Autor: A. Nikolić