Zarađuje za naš stan tako što me povređuje: Aneli ne može da veruje da Luka flertuje sa Majom, otkrila da li će mu oprostiti! (VIDEO)

Ovo će mu žestoko zameriti!

Aneli Ahmić nastavila je svoj razgovor sa Dušicom Jakovljević, a ona je ovom prilikom otkrila da će Luki Vujoviću dati još samo jednu šansu za popravku zbog flerta sa Majom Marinković.

- Kako gledaš na situacije između Maje i Luke? - upitao je Darko.

- Ko god može njemu da pravi spletke, ali pitanje je kako će se on postaviti na te spletke. Pogotovo što smo Luka i ja pričali o njoj pre njegovog ulaska, a on je meni pričao da ne želi da je vidi. Znao je mnoge stvari i tako da mi vraća, to je strašno. Rekao je da ulazi zbog mene i njega da nam kupi stan, a ako se stan na ovakav način zarađuje dok povređuješ voljenu osobu onda ti daleko kuća od moje. Meni je vreme došlo da stanem na svoje noge i po prvi put ću reći: ''Dosta je više'', neću dozvoliti da me iko omalovažava. Luka će dobiti još samo jednu šansu od mene, ali to ću mu reći - rekla je Aneli.

- Šta ti još smeta? - upitao je Darko.

- Ukoliko me brani od Asmina, onda me brani i od Maje i Kačavende i od svih. Nema potrebe da me brani od Asmina ako ostali neće i ovo nije onaj Luka koji je izašao iz stana i rekao: ''Ja idem da se borim za nas''. Pitaću ga: ''Da li sam ja ona dobra Aneli ili sam ona za koju si se žalio podršci?'', nek svima kaže i nek raščivija. Ja nikada neću reći šta se dešavalo u naša četiri zida i to je tako. Ja njega volim i želim da se on za ovo pokaje, ali neće imati šanse da se popravi ukoliko tu grešku pogazi. Nije me prevario, ali se muvao i to i ptice na grani vide - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić