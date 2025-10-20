Ne daj Bože da sam u kontaktu sa Hanom: Aneli pokušala da opere sestru Situ, pa Neria optužila da je sve uradio zbog opake RAZMAŽENOSTI! (VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditeljka Dušica Jakovljević razgovarala je u studio sa Aneli Ahmić, pred njen ulazak u "Elitu 9" useljenje u Belu kuću. Ona je otkrila kako gleda na učešće Neria Ružanjija.

- Ja ću da pokušam da što manje komentarišem Neria. Sita je neke stvari govorila, ali s razlogom. Ona je počeo da puši sa 14 godina. Ja sam govorila da ga pusti, ne može na silu da mu zabrani da puši cigarete, ali kad je prešlo u neke gore stvari svaka majka bi tako napravila. Ništa neću da mu prigovaram tamo, vidim da mu je teško i ja ću samo da ga zagrlim i moju podršku će tamo imati. Želim da mu kažem da je sve u redu i da mu je ćerkica živa i zdrava - rekla je Aneli.

- Da li si u kontaktu sa Hanom?b - pitala je Dušica.

- Ne daj Bože da sam u kontaktu sa njom. Ne bih previše da se petljam jer svako ima svoj izbor, ali je on pogrešio. Ja ništa tu ne bih da se petljam, neka je voli i srećno mu bilo. On je krenuo pogrešnim putem, konzumirao neke stvari i svi mi uporodici smo svedoci. Nije on džabe testiran na sve stvari, pričam o težim stvarima - nastavila je Ahmićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

- Majka njegovog oca Borisa se uključivala, kako gledaš na to? - upitala je Dušica.

- Imamo probleme sa njom otkako je Boris nastradao. Boris je bio divan čovek, on je lepe osobine povukao na Borisa. On je živeo u našoj kući, oženio se Sitom i taj gubitak pamtim kao sad da je bilo. Ja se svega sećam - rekla je Aneli, pa se dotakla Neriovog obraćanja Siti u kameru:

- Mogu i ja sad svojoj majci da napakostim ako mi nešto nije po volji. On za Situ nikad ne može da kaže da je zlo, a pre neki dan je rekao da mu Sita nije davala pažnju, a imao je najviše pažnje od svih, pa nam se zato vratilo ovako jer je on jako razmažen. Ja mislim da je on preterao.

Foto: TV Pink Printscreen

