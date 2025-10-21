AKTUELNO

Aneli Ahmić stigla u Belu kuću: Alibaba je odmah PROZVAO, ona Luki priredila hladan tuš: Verenika NE POZNAJEM! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo niko nije očekivao!

Aneli Ahmić upravo je stigla u Belu kuću, gde će se konačno suočiti sa svoja dva bivša partnera Markom Janjuševićem Janjušem i Asminom Durdžićem, kao i sa trenutnim verenikom Lukom Vujovićem

Zarađuje za naš stan tako što me povređuje: Aneli ne može da veruje da Luka flertuje sa Majom, otkrila da li će mu oprostiti! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Ona ušla uz pesmu Tea Tairović "Đavo", a da li je ovom popularnom numerom htela da potkači bivšeg partera Asmina ili nekog drugog bivšeg,, ostaje da saznamo u nastavku ove noći.

- Ne prepoznajem je, ne znam da li je ona - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Spremna kao zapeta puška: Aneli naoštrena da zapuši usta Alibabi! Otkrila kako se osećala dok je gledala svoje tri VELIKE LJUBAVI u Eliti! (VIDEO)

- Tek sad me je uhvatila vreme, nemojte da me odmeravate. Ja sam Aneli Ahmić i od večeras sam učesnica "Elite 9". Neke ljude ovde poznajem, tresem se cela.... Verenika ne poznajem jer ovakav nije izašao iz kuće i tek ćemo da pričamo. Ovde ga gledam drugačije i nije Luka koji se borio za naš stan. Sa njim ću da obavim razgvoor ako je za to, da li si za to? - govorila je Aneli.

- Sad bih pre tunjevinu pojeo, ali možemo da razgovaramo - dodao je Luka.

- Sedi na garnituru - dodala je ona.

- Nsiam ti ja kuče - poručio je on,.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

