Nisam ti ja kuče neko: Luka shvatio koliki je ispao debil, Aneli ga nagazila svim silama! (VIDEO)

Skandal!
Aneli Ahmić obratila se Luki Vujoviću i ukazala mu na greške koje je radio sa Majom Marinković, a on se odmah izbrecao i sebe upitao šta radi.
- Dođi ovde - rekla je Aneli.
- Nisam ti ja kuče neko - rekao je Luka.
- Je l' si ti onaj Luka koji je izašao iz naše kuće? - upitala je Aneli.
- Na kontu čega to pitaš? - upitao je Luka.
- Gledala sam te 24h na strimovima - rekla je Aneli.
- Tebe zanimaju gledaoci? - upitao je Luka.
- Pričaćemo - rekao je Aneli.
- Ma važi, pričaćemo - rekao je Luka.
- K*ručiš se, a? - upitala je Aneli.
- Bože, glupako jedan - rekao je Luka.
Autor: N.Panić