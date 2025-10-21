AKTUELNO

Domaći

Nisam ti ja kuče neko: Luka shvatio koliki je ispao debil, Aneli ga nagazila svim silama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Skandal!

Aneli Ahmić obratila se Luki Vujoviću i ukazala mu na greške koje je radio sa Majom Marinković, a on se odmah izbrecao i sebe upitao šta radi.

- Dođi ovde - rekla je Aneli.

- Nisam ti ja kuče neko - rekao je Luka.

- Je l' si ti onaj Luka koji je izašao iz naše kuće? - upitala je Aneli.

- Na kontu čega to pitaš? - upitao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gledala sam te 24h na strimovima - rekla je Aneli.

- Tebe zanimaju gledaoci? - upitao je Luka.

- Pričaćemo - rekao je Aneli.

- Ma važi, pričaćemo - rekao je Luka.

- K*ručiš se, a? - upitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bože, glupako jedan - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

