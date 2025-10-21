Nora i Asmin su moj problem, nikad nemoj da me braniš od njega: Aneli gori od besa, Luka pokušava da je napravi budalom i opere se od Maje! (VIDEO)

Karambol!

Aneli Ahmić svađala se sa Lukom Vujovićem, a onda mu jasno stavila do znanja da će sa njim da završi odnos ako on bude komunicirao sa Majom Marinković.

- Ti očekuješ da te ne kaznim sa ovo? Da li ti se sviđa Maja? - pitala je Aneli.

- Ne - rekao je on.

- Zašto si komunicirao sa njom? Sve se vidi, gledala sam te 24 sata. Zašto baš ona? - nastavila je Ahmićeva.

- Da li znaš šta mene čeka devet meseci? Znaš da imam emocije prema tebi - govorio je Luka.

- Nisi to pokazao. Meni nećeš treći odnos u odnos, neće je biti kao prošle godine. Želim ti sve najbolje, nikad neću jednu lošu reč da kažem za tebe. Najsavršeniji si, ali ovde nisi. Da li sam napolju bila dobra? Reci iskreno - rekla je ona.

- Jesi - odgovorio je Luka.

- Zašto si podršci govorio da sam loša? Da sam pokušila stvari i odnela iz za Dubrovnik? - pitala je Aneli.

- U jednom momentu prema meni nisi bila dobra, kad je tu bila Grofica. Ja sam uvek bio dobar, prižan i imao razumevanja - govorio je Luka.

- Da li si prema meni pravio greške? - pitala je ona.

- Možda i jesam, pričaj šta hoćeš. Stavi me na distancu, pa za 20 dana odluči šta ćeš - rekao je Luka.

- Naravno, da vidim da li si se zaljubio u Maju - rekla je Aneli.

- Ja da imam emocije prema drugoj da li bih bio sa tobom? - pitao je on.

- Zašto si onda flertovao? - dodala je Ahmićeva.

- Nisam flertovao. Ja nemam šta da se mešam vas dve se svađate - rekao je on.

- Nemoj nikad da me braniš od Asmina jer su Nora i Asmin moj problem. Ti mene da braniš od svih shvatila bih, ali ti biraš samo od Asmina da me braniš. Ako me braniš brani me od svih, a ako ne nemoj jer meni ne treba bilo ko da me brani - govorila je Aneli.

Autor: A. Nikolić