Došla sam ovde zbog Asmina: Luku sačekalo nikad brutalnije poniženje od Aneli, ovakvom hladnom tušu se nije nadao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Luka Vujović nastavio je svoj razgovor sa Aneli Ahmić kada im se pridružio i Borislav Terzić Terza, a Aneli je tom priliko priznala da je u ''Elitu 9'' ušla zbog Asmina Durdžića.

- Kad sam izbacio story brate moj, vi ste bili raskinuli - rekao je Terza.

- On me zvao da me pita zbog čega sam pobrisao slike - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- On sve što je radio sa Majom, to je kao što sam ja sa Sofijom - rekao je Terza.

- Ako ti se sviđa Maja, široko ti polje. Kod mene nema Maje u prvoj temi, nema treće osobe u mom odnosu - rekla je Aneli.

- Ti mi guraš dve osobe - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ovde došla zbog Asmina da rešim s njim meni je dete na prvom mestu - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

