DOKAZ CRNO NA BELO: Pogledajte kako Aneli priznaje da joj je Luka zabranio da Alibaba viđa Noru! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Istina isplivala na videlo!

Voditelj Milan Milošević na samom početku emisije "Pretres nedelje" pitao je Aneli Ahmić da li joj je Luka Vujović branio da Asmin Durdžić vidi svoju ćerku Noru. Ona je pokušala da se opravda i izbegne odgovor, ali smo mi došli u posed snimka i dokaza da je ona baš to izgovorila.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zna on da sam mu sve bila ispričala. Ja sam mu govorila da se čujem sa njim i da vidi dete da ne bude da ja ne dam dete, a on iskreno meni tad nije dao. On je govorio da nije normalno da se čujem sa njim i bio je u pravu - govorila je Aneli. 

Video: TikTok.com

Autor: A. Nikolić

