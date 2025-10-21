Mafijašu na baterije, ćuti: Brutalan sukob Aneli i Alibabe trese zidove Bele kuće, žestokim poniženjima nikad kraja! (VIDEO)

Ori se sve!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' a voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi progovorio o odnosu s Aneli Ahmić, zbog čega su njih dvoje žestoko zaratili.

- Kako ti je izgledala Aneli kada je ušla? - upitao je Milan.

- Bio me blam kada sam video kome sam napravio dete. Ja sam bio toliko korektan prema njima, a ona je znala da sam ja sa Stanijom ozbiljno - rekao je Alibaba.

- Koga ovaj laže? Pisao si mi poruke da me voliš - rekla je Aneli.

- Zato me sramota kome sam napravio dete, sedi lepotice - rekao je Alibaba.

- Što se smeješ? - upitala je Aneli.

- Sviđaš mi se - rekao je Alibaba.

- Normalno da ti se sviđam, nisi mene čupao za kosu mafijašu jedan. Meni je zanimljivo što ću se ja susresti sa čovekom s kojim sam živela - rekla je Aneli.

- Zvala si ga da dođe - rekao je Milan.

- Meni je osećaj kao da gledam kamen - rekao je Asmin.

- To što si pominjao mog brata i još neke stvari, za to ćeš videti - rekla je Aneli.

- Mrš tamo na mesto klošarko jedna - rekao je Alibaba.

- Smeješ se mafijašu na baterije, ja te navijem kako hoću - rekla je Aneli.

- Ona sve laže, nikada mi nije dala da vidim dete i neće ni sada. Meni je Nora rekla: ''Ne dozvoljava maka'' - rekao je Asmin.

- Što si pišao u gaće smradu jedan? Samo spominji ljude, pa ćeš videti sve - rekla je Aneli.

- Ja sam ovde najgori očigledno - rekao je Luka.

- Nisi ti najgori Lukice, ne brini se. Hoćeš me poljubiti? Nećeš, okej - rekla je Aneli.

- Raspravljaj svoje stvari, ovo je mnogo preče od bilo čega - rekao je Luka.

Autor: N.Panić