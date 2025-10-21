AKTUELNO

Domaći

Mafijašu na baterije, ćuti: Brutalan sukob Aneli i Alibabe trese zidove Bele kuće, žestokim poniženjima nikad kraja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ori se sve!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' a voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi progovorio o odnosu s Aneli Ahmić, zbog čega su njih dvoje žestoko zaratili.

- Kako ti je izgledala Aneli kada je ušla? - upitao je Milan.

pročitajte još

Luka zabrabnio da Alibaba vidi ćerku: Aneli šokirala sve detaljima, ovo je istina u haosu pred Elitu 9! (VIDEO)

- Bio me blam kada sam video kome sam napravio dete. Ja sam bio toliko korektan prema njima, a ona je znala da sam ja sa Stanijom ozbiljno - rekao je Alibaba.

- Koga ovaj laže? Pisao si mi poruke da me voliš - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zato me sramota kome sam napravio dete, sedi lepotice - rekao je Alibaba.

- Što se smeješ? - upitala je Aneli.

- Sviđaš mi se - rekao je Alibaba.

- Normalno da ti se sviđam, nisi mene čupao za kosu mafijašu jedan. Meni je zanimljivo što ću se ja susresti sa čovekom s kojim sam živela - rekla je Aneli.

pročitajte još

Popadale im vilice od šoka: Aneli otkrila kako ju je Luka pljuvao kod podrške! (VIDEO)

- Zvala si ga da dođe - rekao je Milan.

- Meni je osećaj kao da gledam kamen - rekao je Asmin.

- To što si pominjao mog brata i još neke stvari, za to ćeš videti - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mrš tamo na mesto klošarko jedna - rekao je Alibaba.

- Smeješ se mafijašu na baterije, ja te navijem kako hoću - rekla je Aneli.

pročitajte još

Neće niko ništa preko mog deteta: Aneli poludela zbog Lukinih napada na Alibabu, a ćutanja na prozivke Maje Marinković! (VIDEO)

- Ona sve laže, nikada mi nije dala da vidim dete i neće ni sada. Meni je Nora rekla: ''Ne dozvoljava maka'' - rekao je Asmin.

- Što si pišao u gaće smradu jedan? Samo spominji ljude, pa ćeš videti sve - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ovde najgori očigledno - rekao je Luka.

- Nisi ti najgori Lukice, ne brini se. Hoćeš me poljubiti? Nećeš, okej - rekla je Aneli.

- Raspravljaj svoje stvari, ovo je mnogo preče od bilo čega - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

HAOS ZA STOLOM! Terza se umešao u sukob Đedovića i Aneli, stao uz Ahmićevu, iako joj je VREĐAO ćerku: Svaka čast... (VIDEO)

Zadruga

ZATRESLI ZIDOVE BELE KUĆE! Maja Marinković i Ša se našli OČI u OČI, pa sasuli jedno drugom sve u lice, umešala se i Miona, a onda je nastao pravi HAOS

Domaći

KUKA I KLEČI U ĆOŠKU! Aneli u suzama iznosi šta joj sve smeta, NJENOM HAOSU NEMA KRAJA: Videla sam mami u očima da je... (VIDEO)

Zadruga

Obezbeđenje na sve strane! Kačavenda i Miljana u brutalnom sukobu, ne biraju reči: Stide te se svi, zato te i šalju u rijaliti! (VIDEO)

Zadruga

Gori Bela kuća! Anđelo matirao Ivana, Ilija Pečenica na udaru zbog PREĆUTKIVANJA mišljenja (VIDEO)

Zadruga

Trese se Bela kuća: Matea protiv udruženih snaga Ivana i Jelene, ne prestaju da se nadglašavaju! (VIDEO)