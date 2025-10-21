AKTUELNO

Domaći

DOKAZ DA SU ALIBABINE PARE UKRADENE: Sita priznala da Grofica stoji iza otimačine novca, napljuvala sestru Aneli kod Asmina jer se SAMA NIJE PONUDILA da vraća njene dugove! (FOTO)

U Beloj kući Asmin Durdžić i Aneli Ahmić ratovali su oko toga da li su pare ukradene ili ne. Iako je ona tvrdila da to nije istina, mi smo došli u posed prepiski gde Sita Ahmić potvrđuje Alibabinu priču.

- Da od 1.7. mogu početi vraćati po deo do 1.11. najdalje ću vratiti sve šta ima ali ne mogu reći u koliko rata ali do tog datuma će biti to zatvoreno. Pre ne mogu početi jer posle nema sada nikako stalno sam u minusu jer smo izgubili pile, a brodovi tek od sedmog meseca počinju oni koji meni daju posao sada je baš jadno. Imam jako puno plaćanja jedino što želim je da novac uplaćujem na račun koji vama odgovara i to je sve - glasila je Sitina poruka.

- Vidi da do 15.6. prvu ratu pošalješ treba mi hitno - rekao je Asmin

- Ne mogu, ne želim obećavati šta ne mogu, posle frka. Vidi pare je meni mama dala dva meseca nakon one inspekcije u kući, meni je gorelo nešto. Aneli da je prava sestra sama bi se ponudila ali ja ukrala nikad ništa nisam - pisala je Sita.

- Pa možda bi i dala da si pitala, otkud znaš? - dodao je Asmin.

- To bi značilo da sam ušla u kuću i uzela pare iz šteka. Ne, mama je donela pare i rekla da platim. To je velika razlika, a ne neću reći šta sam platila da se ne bi sutra iskoristilo pritv mene nije ništa ilegalno već neka situacija nebitno sada, ali ja ukrala ništa nisam - pisala je Sita.

