Skandal: Alibaba brutalno razotkrio Aneli i otkrio sve o njenoj mračnoj prošlosti, ona umire od smeha! (VIDEO)

Nema odgovor!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' a voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi progovorio o odnosu s Aneli Ahmić i njenoj prošlosti, a ona se sve vreme smejala.

- Ološu jedan, tukao si me trudnu - rekla je Aneli.

- Nikada te nisam tukao trudnu, a kamoli povisio ton na tebe - rekao je Alibaba.

- Da li je ona ušla kao prevarena žena u Elitu 7? - upitao je Milan.

- Ne, nije. Mi smo imali problem i pre toga smo raskinuli kada je nastao haos u njihovoj porodici jer joj je Sita ukrala pare - rekao je Alibaba.

- Nikada mi nije ukrala pare - rekla je Aneli.

- Ja znam da joj je Sita ukrala pare - rekao je Nerio.

- Sada su izašle informacije da si sakrila auto od sestre - rekao je Milan.

- Auto je na sigurnom, nisam sakrila. Moj auto je u garaži na sigurnom naravno jer pada kiša i sneg - rekla je Aneli.

- Svi lažu, samo oni ne lažu - rekao je Alibaba.

- Kada si raskinuo s njom? - upitao je Milan.

- Još 2022. godine i ona nije meni želela prvo da da dete. Kada mi je dala, uzeo sam Noru i došao u Linc, a ona je vrištala i plakala jer je htela da ubije S*tu jer joj je ukrala novac. Žalila se svim prijateljima da nismo imali s*ks - rekao je Alibaba.

- Što si onda pričao da želiš da me j*beš? - upitala je Aneli.

- Došao sam sa nekog aftera i bio sam napaljen, hteo sam da je otresem. Što da ne? Ja sam tad bio slobodan i mogao sam da radim šta hoću. Ona meni nije smela da pisne kad sam je varao kako sam stigao - rekao je Alibaba.

- Ćuti, tebe se niko ne plaši apsolutno - rekla je Aneli.

- Da li je g*rao vibrator i bio u vezi sa advokatom? - upitao je Milan.

- Jeste, donela sam mu vibrator - rekla je Aneli.

- To je majka mog deteta - rekao je Alibaba.

- Da li su me ikada hapsili u stanu? - upitala je Aneli.

- Jesu - rekao je Alibaba.

- Zašto lažeš? - upitala je Aneli.

- Ne lažem, kunem se u tebe. Stajao sam iza nje protiv najgore mafije i onda sam tek shvatio kome sam ja napravio dete - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić