Aneli zanemela pred Alibabom: On isprčao sve detalje njene trudnoće, Ahmićeva se smeje kao luda na brašno, a nijedan argument za demant nema! (VIDEO)

Sve joj sasuo u lice, ona bez teksta!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" razgovarao je sa Aneli Amić i Asminom Durdžićem, koji su žestoko ratovali i jedno drugo optuživali o raznim situacijama i prošlosti.

-Ja sam nju molio da dođe, došla je, ja sam joj ga istu noć stavio. Ostavio sam je u lokalu na jezeru, otišao da imam odnose sa drugom devojkom na jezeru. Ona je napravila grešku, objavila sliku mog psa i ja sam se posvađao sa Valentinom. Ti si bukvalno bila ljubavnica. Valentinu stvarno poštujem, mnogo toga me je naučila kroz život. Otišla je za Sarajevo, bila je korona i putovala je 19 sati. Bilo smo na vezi i pitala me je da li može da izađe sa tri Crnogorca na ručak, ja sam rekao da me je briga - govorio je Asmin.

- Laž, od brata prijatelji - dodala je ona.

- To ti je fetiš. Ja sam joj rekao da može da izađe, ona mi se nije javila tri dana i ja sam nastavio dalje svoj život. Ona je meni pisala nakon 10 dana, molila me da se pomirimo i rekla mi je da misli da je trudna. Imao sam taj slučaj i pre nje, uplatim 600 evra i rešim problem. Ona je rekla da to ne želi da radi u Sarajevu, otišao sam Poršeom po nju na granicu i sve je bilo od banke, ništa nemam na svoje ime i to pričam od prvog dana. Ja sam joj platio 300 evra da dođe, otišlo smo za Linc, imali odnose s*ksualne i onda sam joj kupio test. Napravili smo test, pokazao je da je trudna. Odmah sam otišao po drugi i on je pokazao da je trudna. Ja sam rekao da ću da je podržim šta god da odluči. Prvo je rekla da želi da abortira dete, a onda je ujutru rekla da želi da rodi, pa uveče da abortira. Pitala me da joj dam ključ od auta da ode malo u šoping - govorio je Asmin.

- Kako se svega toga sećaš? - smejala se Aneli.

- Bila je u šopingu dva, tri sata. Neka Valentina objavi poruke kako sam joj pisao da ne mogu da se rešim nje i da mi spava u dnevnoj sobi - dodao je Asmin.

- Ja sam sebi rodila svoju Noricu i ne kajem se zbog toga. Evo neka bude da sam ga molila, a ja imam predivno dete danas, a otac mog deteta neka priča ovako - nastavila je Ahmićeva.

- Vidi kako se dama (Maja) ponaša, ajde da budem ponosan na majku svog deteta i sedi. Ona je otišla u šoping da luftira glavu i izašla je iz stana sa stavom da želi da rodi dete, a kad se vratila rekla je da želi abortus. Ja sam zvao ginekologa da zakažem termin da ide na pregled. Ona se tresla, ja sve živo pratim. Ona mi je rekla da ima strah kad ide kod ginekologa i da je uvek trema hvata. Meni je odmah u glavi da mi se za Bajram nije navila tri dana i da je imala tri muškarca u maju mesecu. Otišli smo kod ginekologa, sve sam slušao. Računao sam nedelje, možda mi je odgovaralo, a možda falila jedna nedelja. Ona je izračunala u glavi da sam ja potencijalni tata. Drugi put smo išli kod ginekologa, a ona peva i zviždi i ne trese se. Ona mi je tad rekla da drugi put nema strah, samo prvi kad ide i tu sam je uhvatio u laži. Dao nam je doktor tad uput da ide na prekid trudnoće, čekali smo sedam dana i to sam iskoristio da imamo odnose. Tih sedam dana je svaki dan Sita zvala da joj govori da ne abortira, da sam ja loto i pumpali su je da rodi dete. Da li lažem ovo? - govorio je Asmin.

- Povlačim da me zanima da bude otac. Kad sam imala taj depresivni period, nisam mogla da prihvatim, ali sam prihvatila da ću da budem mama. Za mene je bio šok da ću da postanem mama, a ja nisam želela da postanem mama - rekla je Aneli.

Autor: A. Nikolić