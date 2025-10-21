AKTUELNO

Zadruga

Što se tiče ljubavi, sve smo videli: Miljana britkim jezikom urnisala Luku i Aneli, nikad brže provalila njihovu taktiku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ubeđena da varaju narod!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi prokomentarisala ulazak Aneli Ahmić.

pročitajte još

Ključa od ljubomore: Aneli napala Kačavendu zbog Janjuša, Milena raspalila nikad brutalniju vređalicu! (VIDEO)

- Strane su se podelile za mene, svi ste krenuli u lične sukobe, a ja neću da pričam o tome. Žešći je sukob bio između mene i Đedovića nego između nje i Asmina i očekivala sam mnogo žustrije, ali Asmin je rekao još pre neki dan da će spustiti loptu - rekla je Matora.

- Ja sam rekao to da bi ona došla, nikada ne spuštam loptu - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je mnogo bitnija porodica. Da li je Aneli na reklamama prišla Neriju da pričaju? - upitala je Matora.

- Ja dečka neću da povredim u ovom momentu, hvala svima koji su mu pomagali kada je pao, ali ja ga nikad neću optužiti iako ima dosta stvari koje je on slagao - rekla je Aneli.

- Mislim da je dobro postupila i prema Luki - rekla je Matora.

pročitajte još

Kako je Stanija dobila DVA MILIONA? Aneli pokazala da je samo novac bitan, pred Alibabom zanemela kao da joj je maca pojela jezik! (VIDEO)

- Nije dobro postupila, trebala je da me odvede sa strane. Ona je trebala da stavi u glavu kako se osećala kada je sedela tu Sandra s kojom nisam ni imala poljubac, a šta ja trebam da radim onda dok slušam da želi da spuste loptu s Alibabom - rekao je Luka.

- Da je meni otac mog deteta pričao za sestru sve ovo što je Asmin za Sitom, ja bih mu j*bala majku dok ona ništa nije rekla. Asmin je sada rekao isto što i do tada, a ona to ne demantuje već se smeje i ćuti. Sada mislim da je Asmin za sve bio u pravu i pričao istinu - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, nego je smirena i pametno reaguje. Miljana sada ustaje i govori za Aneli, što nije rekla: ''Evo ga Asmin nije došao da j*be mater Aneli koja ga je dve sezone blatila'' - rekao je Luka.

pročitajte još

Skandal: Alibaba brutalno razotkrio Aneli i otkrio sve o njenoj mračnoj prošlosti, ona umire od smeha! (VIDEO)

- Što se Lukice tiče, apsolutno smo videli da je to fejk ljubav i sve smo videli šta radi sa Majom i kako se ponaša, a isto tako i Maja daje signale njemu - rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

'FOLIRA SE, ŠUTNUĆE GA ČIM IZAĐU!' Miljana ubeđena da Aneli ne voli Janjuša, već da će se vratiti Asminu čim napusti vrata Bele kuće, pa Uroš dao ZAVR

Zadruga

'IZ SEZONE U SEZONU NALAZI LAK PLEN!' Miljana uverena da je Janjuš folirao ljubav sa Aneli, smatra da je ona mogla da bude ŽRTVA - a evo šta je otkril

Domaći

Mislim da me nikad nije voleo: Aneli ubeđena da su Janjuševe emocije izostale u njihovom odnosu, pa priznala da li košarkaš ima grižu savesti! (VIDEO)

Zadruga

'PRIPREMA TEREN DA BI ME IZMANIPULISAO!' Aneli ubeđena da Asmin ne može da izdrži devet meseci bez nje, Janjušu se dižu DLAKE na glavi! (VIDEO)

Domaći

''IZ SVEG SRCA MU ŽELIM...'' Nakon što je Ša zamerio Mioni na parfemu koji nosi i tražio od nje da obuku iste trenerke za Pink.rs se OGLASILA Vanja Ig

Zadruga

Ti si mene sa nekim pomešao: Hit razgovor Miljane i Zole, vratili se u prošlost, pa progovorili o njoj! (VIDEO)