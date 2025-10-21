Što se tiče ljubavi, sve smo videli: Miljana britkim jezikom urnisala Luku i Aneli, nikad brže provalila njihovu taktiku! (VIDEO)

Ubeđena da varaju narod!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi prokomentarisala ulazak Aneli Ahmić.

- Strane su se podelile za mene, svi ste krenuli u lične sukobe, a ja neću da pričam o tome. Žešći je sukob bio između mene i Đedovića nego između nje i Asmina i očekivala sam mnogo žustrije, ali Asmin je rekao još pre neki dan da će spustiti loptu - rekla je Matora.

- Ja sam rekao to da bi ona došla, nikada ne spuštam loptu - rekao je Alibaba.

- Meni je mnogo bitnija porodica. Da li je Aneli na reklamama prišla Neriju da pričaju? - upitala je Matora.

- Ja dečka neću da povredim u ovom momentu, hvala svima koji su mu pomagali kada je pao, ali ja ga nikad neću optužiti iako ima dosta stvari koje je on slagao - rekla je Aneli.

- Mislim da je dobro postupila i prema Luki - rekla je Matora.

- Nije dobro postupila, trebala je da me odvede sa strane. Ona je trebala da stavi u glavu kako se osećala kada je sedela tu Sandra s kojom nisam ni imala poljubac, a šta ja trebam da radim onda dok slušam da želi da spuste loptu s Alibabom - rekao je Luka.

- Da je meni otac mog deteta pričao za sestru sve ovo što je Asmin za Sitom, ja bih mu j*bala majku dok ona ništa nije rekla. Asmin je sada rekao isto što i do tada, a ona to ne demantuje već se smeje i ćuti. Sada mislim da je Asmin za sve bio u pravu i pričao istinu - rekla je Miljana.

- Ne, nego je smirena i pametno reaguje. Miljana sada ustaje i govori za Aneli, što nije rekla: ''Evo ga Asmin nije došao da j*be mater Aneli koja ga je dve sezone blatila'' - rekao je Luka.

- Što se Lukice tiče, apsolutno smo videli da je to fejk ljubav i sve smo videli šta radi sa Majom i kako se ponaša, a isto tako i Maja daje signale njemu - rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić