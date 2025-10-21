ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Aneli optužbila Neria da sve laže! On iz petnih žila zaurlao na nju i ponovo detalje o mama Siti, ona od nemoći počela da jeca! (VIDEO)

Tenzija u emisiji!

Voditelj Milan Milošević podigao je Neria Ružanjija u emisji "Pretres nedelje" kako bi odgovorio na optužbe Aneli Ahmić koje je rekla da je slagao skoro sve što je izneo o njihovoj porodici.

- Prvo što je Aneli uradila nakon ulaska je to da je tebe napala. Rekla je da nisi rekao istinu i sad je rekao da si 90% stvari slagao - govorio je Milan Milošević.

- Neka kaže šta sam slagao - rekao je Nerio.

- Sve si slagao, prvo da si bio zaspotavljen. Ti si došao da iznosiš prljavršine, tebi je majka sve priuštila, nove telefone, plejstejšn. On ovde priča laži i svojoj majci, svom bratu i svi su razočarani u njega - govorila je Aneli.

- Ajde reci šta sam slagao - rekao je Nerio.

- Da ga je Sita zaključavala. Sita ga je zaključava jednom kad je videla da puši cigarete. Mi smo pronalazili rizle i paketiće, imali smo velike probleme sa njim. Naravno da će Sita kao majka da uradi sve da ga izvede na pravi put - pričala je Aneli.

- Šta će da uradi da me izvede na pravi put? Gurne Hanu niz sptepenice? Raspori je? Nekome da da 500 evra da je polomi da bi abortirala? Je l' to da me izvede na pravi put? - urlao je Nerio.

- Je l' si koristio nedozvoljene supstance? - pitala je Aneli.

- Pušio sam travu - dodao je on.

- Dobro, nemam ništa da kažem. Ti si slagao 90% stvari, a majka je htela da te izvede na pravi put - rekla je ona.

- Na koji način? Ti ne želiš da me povrediš, a govoriš da ja lažem? Došao sam da govorim šta sam ja proživeo. Ako imaš nešto konkretno da kažeš šta sam slagao, reci konkretno - pričao je Nerio.

- Što si došao to na televiziji da kažeš? - pitala je Aneli.

- Ona da me je pustila na miru ja ovde nikad ne bi bio. Ona zna da ja govorim istinu, ali ne znam šta sad pokušavaš da prezentuješ. Ja sam došao da blatim majku jer mi je bilo dosadno? Da, u pravu si - govorio je Nerio.

- Ja mislim da ti nisi dobro - dodala je ona.

- To svi vide da ja nisam dobro - rekao je Nerio.

- Meni je blam da vidim ovo dečaka kojeg sam odgajala da neće svoju majku. Mene je blam sa njim da odgovaram - plakala je Aneli.

- Ovo je mnogo pogodilo jer sam sve rekao iskreno i ništa nisam slagao. Sita je pretila da će da raspori Hanu od vagine do vrata, te poruke su u policiji - rekao je Nerio.

- To je suluda priča. Gde su dokaze? - vikala je Aneli.

- Ja sam te dokaze pre tri godine poslao u policiju i zato je ona imala zabranu za prilazak nama. Ona je meni rekla: "Šta je to 500 evra? Meni ništa da dam nekome da izlomi ruke". Nagovarala je Nikicu da gurne trudnu Hanu. Ajde molim te reci kako je laž? - pričao je Nerio.

- Nisam došla da se raspravljam ovde sa Neriom. Neću da pričam o tome jer su ot najveće moguće laži - rekla je Aneli.

- Tvoja porodica i ti ste meni pakovali laži i hteli da mi spakujete zatvor. On sad nema pravo da se bori za svoju porodicu. Ovo je njeno prirodno kad je hvataš u laži da plače i glumi žrtvu. Ovde ćeš da p*šaš krv devet meseci. Je l' si ocu od Nore pakovao zatvor za drogu, ubistvo? - umešao se Asmin.

Autor: A. Nikolić