NERIO TUŽIO SITU ZBOG PRETNJI: Dokaz crno na belo! Aneli ponovo demantovana, ovo je istina (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, TV Pink Printscreen ||

Sve izlazi na površinu!

Noć koja je srušila sve rekorde gledanosti zbog ulaska Aneli Ahmić koja se večeras suočila sa Asminom Durdžićem i gledaocima otvorila oči o tome ko govori istinu.

U jednom momentu su u raspravu ušli Nerio Ružanji i Aneli Ahmić zbog Site Ahmić kada se Aneli napravila luda i priznala da nije znala da je Nerio tužio Situ i da je ona dobila zabranu prilaska Neriju i trudnoj Hani.

Foto: Pink.rs

Mi vam sada ekskluzivno dostavljamo dokaz da je Nerio pre dve godine stvarno tužio svoju majku Situ Ahmić zbog pretnji, a kako će Aneli reagovati sazna da je ponovo demantovana, ostaje da pratimo.

Foto: Privatna arhiva

Autor: N.Panić

