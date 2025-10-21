NERIO TUŽIO SITU ZBOG PRETNJI: Dokaz crno na belo! Aneli ponovo demantovana, ovo je istina (FOTO)

Sve izlazi na površinu!

Noć koja je srušila sve rekorde gledanosti zbog ulaska Aneli Ahmić koja se večeras suočila sa Asminom Durdžićem i gledaocima otvorila oči o tome ko govori istinu.

U jednom momentu su u raspravu ušli Nerio Ružanji i Aneli Ahmić zbog Site Ahmić kada se Aneli napravila luda i priznala da nije znala da je Nerio tužio Situ i da je ona dobila zabranu prilaska Neriju i trudnoj Hani.

Mi vam sada ekskluzivno dostavljamo dokaz da je Nerio pre dve godine stvarno tužio svoju majku Situ Ahmić zbog pretnji, a kako će Aneli reagovati sazna da je ponovo demantovana, ostaje da pratimo.

Autor: N.Panić