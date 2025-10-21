ANELIN ULAZAK PROMENIO SVE! Asmin ubacio u petu, pa izneo sve o njenoj mračnoj prošlosti, veza Ahmićeve i Luke završila na tankom ledu, Nerio joj jednim potezom zapušio usta (VIDEO)

Ovu noć niste smeli da propustite!

Noć iza nas obeležio je ulazak Aneli Ahmić u Belu kuću, koja je došla da se suoči sa svojim bivšim partnerom i ocem svog deteta, Asminom Durdžićem, kao i sa svojim sadašnjim verenikom Lukom Vujovićem. Odmah nakon njenog ulaska voditelj Milan Milošević započeo je "Pretres nedelje".

Ona ušla uz pesmu Tea Tairović "Đavo", a da li je ovom popularnom numerom htela da potkači bivšeg partera Asmina ili nekog drugog bivšeg, ostaje da saznamo u nastavku ove noći. Odmah po njenom ulasku, Asmin ju je potkačio, a ona je svom vereniku priredila hladan-tuš.

Aneli Ahmić obratila se Luki Vujoviću i ukazala mu na greške koje je radio sa Majom Marinković, a on se odmah izbrecao i sebe upitao šta radi.

Nakon što je za stolom odmah zaratila sa Lukom, obratila se Neriu Ružanjiju, sinu svoje sestre Site Ahmić, kog je prvobitno zaboravila.

Luka Vujović odmah je otišao ispod trema besan kao ris da ohladi glavu i tom prilikom je shvatio da ne može da veruje šta je sebi dopustio.

Luka Vujović i Aneli Ahmić osamili su se ispod trema kako bi porazgovarali, a ona mu je tom prilikom žestoko zamerila muvačinu sa Majom Marinković, sa kojom je ona na sudu.

Luka Vujović nastavio je svoj razgovor sa Aneli Ahmić kada im se pridružio i Borislav Terzić Terza, a Aneli je tom priliko priznala da je u ''Elitu 9'' ušla zbog Asmina Durdžića.

Aneli Ahmić svađala se sa Lukom Vujovićem, a onda mu jasno stavila do znanja da će sa njim da završi odnos ako on bude komunicirao sa Majom Marinković.

Luka Vujović porazgovarao je sa Jovanom Tomić Matorom o raskidu sa Aneli Ahmić i tom prilikom indirektno je priznao da bi voleo da ga Aneli ostavi, kao i da mu se plače.

Voditelj Milan Milošević je na samom početku podigao Aneli Ahmić kako bi sa njom razgovarao, a na samom početku pitao ju je za odnos sa Asminom Durdžićem. Ona je ovom prilikom priznala da joj je Luka branio da Asmin vidi dete.

Asmin je nastavio da iznosi sve o mračnoj prošlosti svoje bivše, dok se ona branila smejanjem jer nije znala šta da mu odgovori.

Zatim je Durdžić izneo sve detalje o njenoj trudnoći, dok se ona ponovo smejala bez ikakvog argumenta.

-Ja sam nju molio da dođe, došla je, ja sam joj ga istu noć stavio. Ostavio sam je u lokalu na jezeru, otišao da imam odnose sa drugom devojkom na jezeru. Ona je napravila grešku, objavila sliku mog psa i ja sam se posvađao sa Valentinom. Ti si bukvalno bila ljubavnica. Valentinu stvarno poštujem, mnogo toga me je naučila kroz život. Otišla je za Sarajevo, bila je korona i putovala je 19 sati. Bilo smo na vezi i pitala me je da li može da izađe sa tri Crnogorca na ručak, ja sam rekao da me je briga - govorio je Asmin.

- Laž, od brata prijatelji - dodala je ona.

- To ti je fetiš. Ja sam joj rekao da može da izađe, ona mi se nije javila tri dana i ja sam nastavio dalje svoj život. Ona je meni pisala nakon 10 dana, molila me da se pomirimo i rekla mi je da misli da je trudna. Imao sam taj slučaj i pre nje, uplatim 600 evra i rešim problem. Ona je rekla da to ne želi da radi u Sarajevu, otišao sam Poršeom po nju na granicu i sve je bilo od banke, ništa nemam na svoje ime i to pričam od prvog dana. Ja sam joj platio 300 evra da dođe, otišlo smo za Linc, imali odnose s*ksualne i onda sam joj kupio test. Napravili smo test, pokazao je da je trudna. Odmah sam otišao po drugi i on je pokazao da je trudna. Ja sam rekao da ću da je podržim šta god da odluči. Prvo je rekla da želi da abortira dete, a onda je ujutru rekla da želi da rodi, pa uveče da abortira. Pitala me da joj dam ključ od auta da ode malo u šoping - govorio je Asmin.

- Kako se svega toga sećaš? - smejala se Aneli.

Aneli je odmah prebacila Asminu novac koji je on davao svojoj devojci, Staniji Dobrojević, kada joj je on zapušio usta jednim potezom.

Marko Janjušević Janjuš sve vreme je mamio osmeh Aneli Ahmić, ali i raskrinkao njihovo dopisivanje.

Nerio Ružanji odgovorio je na optužbe Aneli Ahmić koje je rekla da je slagao skoro sve što je izneo o njihovoj porodici.

Nerio Ružanji osetio je potrebu ponovo da se obrati Aneli Ahmić, nakon što je rekla da je on od mnogo toga lečen.

Ubrzo je i Sara Raičević progovorila o muvanju sa Lukom Vujovićem, te mu je zdala nikad niži udarac brzino svetlosti.

Marko Janjušević Janjuš izaberao je ovonedeljne potrčke, a to su biti Aneli Ahmić i Luka Vujović. Nakon čega se dirljivim rečima obratio bivšoj, Aneli.

Uroš Stanić obratio se Aneli Ahmić kako bi joj saopštio da je Luka Vujović ružan, zbog čega se ona sve vreme smejala, a potom se i peckala sa Markom Janjuševićem Janjušem preko Uroša.

Autor: A.Anđić