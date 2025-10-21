AKTUELNO

KAKO ĆE OBJASNITI OVU KONTRADIKTORNOST? Aneli optužila Hanu da je narkomanka, pa Neriu zamazala oči: Fanovi poput razjarenih bikova (FOTO)

Totalno se pogubila!

Prethodne noći Aneli Ahmić se uselila u Belu kuću, ali je neposredno pred ulazak, u studiju kod Dušice Jakovljević, govorila o sinu svoje sestre Site, Neriu Ružanjiju, i njegovoj verenici Hani Duvnjak, koju je optužila da je narkomanka.

Međutim, kada je ušla u Elitu, Aneli je Neriu rekla da ništa ne brine i da mu je žena dobro. Ovaj potez izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama, jer je ozbiljno naljutila fanove.

- Kaže Aneli Neriu: "Žena ti je dobro", je l' to ona žena za koju si u emisiji pričala da je narkomanka? - glasila je objava jednog profila na Instagramu.

Da li će Aneli objasniti ovu kontradiktornu izjavu i kako će publika reagovati na njeno ponašanje, ostaje nam da ispratimo.

Autor: A.Anđić

