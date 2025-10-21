AKTUELNO

DA LI JE BILJANA ZASLUŽNA ZA TO: Nakon Anelinog ulaska u Elitu, na Lukinom Instagram profilu nestale njihove zajedničke slike (FOTOO)

Izvor: Pink.rs

Nakon sinoćnjeg ulaska Aneli Ahmić u „Elitu 9”, na površinu je isplivela nova turbulentna situacija u njenom privatnom odnosu sa Luka Vujović.

Naime, čim je Aneli ušla u Belu kuću rešila je da istera na čistac sve probleme koje ima sa Lukom te mu je zamerila flertovanje sa Majom Marinković.

Aneli i Luka su razgovarali ispred rehabiltacije, te mu je u jednom momentu tražila da joj objasni što je njegova majka tražila Lukin telefon koji je ostavila njemu na čuvanje.

Tokom njihovog razgovara na Lukinom Instagram profilu se desilo nešto neočekivano. Naime, sve zajedničke slilke sa Aneli su obrisane, a ostale su samo njegove pojedinačne slike.

Da li je to delo Lukine majke Biljane, ili je nešto drugo u pitanju ostaje nam da saznamo.

Autor: N.B.

