Drži Aneli u šaci: Objava Biljane Vujović zapalila mreže, jednom rečenicom postavila Ahmićevu na svoje mesto (FOTO)

Ovo niko nije očekivao!

Aneli Ahmić se prethodne noći uselila u Elitu 9, i odmah sa ulaska obavila razgovor sa svojim verenikom Lukom Vujovićem. Naime, Aneli je Luki zamerila flertovanje i komunikaciju sa Majom Marinković.

Tokom njihovog razgovora Aneli je otkrila Luki da je imala sukob sa njegovom majkom Biljanom koja je htela da joj oduzme Vujovićev telefon koji je bio kod nje, te mu je i to zamerila.

Lukina majka Biljana se danas oglasila na svom Instagram profilu, ona je okačila sliku koja je po svemu sudežu upućena Aneli.

- Moć je kada možeš da uništiš nekoga, ali ne uradiš to. E, to je prava moć - okačila je Biljana na svom Instagramu.

Da li je ova poruka za Aneli ili je nešto drugo u pitanju ostaje nam da saznamo,

Autor: N.B.