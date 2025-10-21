AKTUELNO

Domaći

Drži Aneli u šaci: Objava Biljane Vujović zapalila mreže, jednom rečenicom postavila Ahmićevu na svoje mesto (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, Privatna arhiva ||

Ovo niko nije očekivao!

Aneli Ahmić se prethodne noći uselila u Elitu 9, i odmah sa ulaska obavila razgovor sa svojim verenikom Lukom Vujovićem. Naime, Aneli je Luki zamerila flertovanje i komunikaciju sa Majom Marinković.

pročitajte još

KAKO ĆE OBJASNITI OVU KONTRADIKTORNOST? Aneli optužila Hanu da je narkomanka, pa Neriu zamazala oči: Fanovi poput razjarenih bikova (FOTO)

Tokom njihovog razgovora Aneli je otkrila Luki da je imala sukob sa njegovom majkom Biljanom koja je htela da joj oduzme Vujovićev telefon koji je bio kod nje, te mu je i to zamerila.

Foto: TV Pink Printscreen

Lukina majka Biljana se danas oglasila na svom Instagram profilu, ona je okačila sliku koja je po svemu sudežu upućena Aneli.

- Moć je kada možeš da uništiš nekoga, ali ne uradiš to. E, to je prava moć - okačila je Biljana na svom Instagramu.

Foto: Instagram.com

Da li je ova poruka za Aneli ili je nešto drugo u pitanju ostaje nam da saznamo,

Autor: N.B.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

SKLOPIO KOCKICE: Dača raskrinkao Aneli, obelodanio njene PAKLENE PLANOVE za uništenje Luke, pa otkrio u koga je Vujović zaljubljen! (VIDEO)

Domaći

Aneli Ahmić stigla u Belu kuću: Alibaba je odmah PROZVAO, ona Luki priredila hladan tuš: Verenika NE POZNAJEM! (VIDEO)

Zadruga

GORI OD LJUBOMORE! Luka uništava sve ostatke velike ljubavi Aneli i Janjuša (VIDEO)

Domaći

ŠOK SUSRET KOJI JE ZBUNIO JAVNOST! Đole Đogani i Indi svojim POLJUPCEM U USTA usijali društvene mreže! (VIDEO)

Domaći

ŠOK TRANSFORMACIJA! Luna Đogani promenila lični opis: Svi je znate kao plavušu, a evo kako sada izgleda (FOTO)

Domaći

ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Janjuš upao u emisiju, pa žestoko ZARATIO sa Aneli, pljušte teške prozivke na sve strane: Bolje da ćutiš da večeras ne bi tražila dr