OVO JE UTISAK VEČERI: Hana potkačila Aneli kao niko od sada, šokirana njenim postupkom prema Neriu, a nije poštedela ni Situ (FOTO)

Šok!

Aneli Ahmić se prethodne noći usledila u Elitu 9. Ona je prilikom ulaska u Belu kuću, prošla pored svog sestrića Neria Ružanija, što su takmičari osudili jer je ona govorila da su oni u dobrom odnosu.

NJen ulazak nije promakao ni Hani, Neriovoj verenici koja je odmah potkačila Aneli na svom Instagramu.

- Jasno se vidi odnso prema deci - napisala je Hana na snimku na kojem Aneli prolazi pored Neria kao da ga ne zna.

Hana nije ostala dužna ni Siti koja tvrdi da je kupovala Stvari Neriu za Elitu.

- Sve je ovo za televiziju i pljačkanje fanova, ne budete glupi. Na kraju Krajeva to je manje od duga od 4000 evra koje je nuzela sa kartice i ušteđevine za stan, što su mu baba i deda uplaćivali, što znači sve je ovo od Neriovih para, jeftini penei. - napisala je Hana i za Sitin komentar,

Autor: N.B.