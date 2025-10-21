AKTUELNO

Domaći

SVI NA PINK! Haos u najavi: Kreće IGRA ISTINE u Eliti (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Vreme je da istina izađe na videlo!

Veliki šef poslao je takmičarima ''Elite 9'' pismo na kućnu adresu i obavestio ih da će upravo početi još jedna Igra istine u Eliti, a kakav će ishod biti, ostaje da pratimo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Draga Elito, vreme je za igru istine. Neka ovog puta igru započne Aneli, a na svima vama je da ovog puta odgovorite što interesantnije. Neophodno je da svi budete iskreni i napominjemo da je igra istine u dnevnom terminu i da teme moraju da budu zanimljive. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

TV

Uživo na Pinku: Haos u najavi, kreće IGRA ISTINE! (VIDEO)

Zadruga

SVI NA PINK! Maja Marinković upravo je ušetala u Šiša bar! Vreme je da ogoli dušu i prizna sve voditelju Darku Tanasijeviću!

Zadruga

SVI NA PINK! Anđelo Ranković upravo je STIGAO na intervju! Vreme je da ogoli dušu i prizna sve voditelju Darku Tanasijeviću!

Zadruga

SVI NA PINK! Nenad Aleksić Ša upravo je STIGAO na intervju! Vreme je da ogoli dušu i prizna sve voditelju Darku Tanasijeviću!

Zadruga

Svi na Pink: Nenad Aleksić Ša upravo je stigao na intervju! Vreme je da ogoli dušu i prizna sve voditelju Darku Tanasijeviću!

Domaći

Sofija slagala za poljubac, pa spomenula trudnu Milicu: Najavila dodatno zbližavanje sa Terzom, on počeo da muca! (VIDEO)