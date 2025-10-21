AKTUELNO

SVE CRNO NA BELO! Evo da li je Asmin vozio samo jedan auto koji mu je Aneli kupila: Isplivali dokazi (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Tokom sinoćnjeg "Pretresa nedelje sa Milanom Miloševićem" između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića se potegla rasprava oko automobila za koji je Aneli tvrdila da je kupila Asminu.

Kao što smo već pisali Pink.rs je došao u posed fotografija Asminovog auta koji je oduzet, kad je njen brat završio u zatvoru, zbog čega je jasno da je Ahmićeva slagala da ga je ona platila.

Foto: Pink.rs

Njih dvoje su i danas tokom Igre istine u Eliti pokrenuli temu kola, gde je Aneli rekla da Asmin ne bi imao šta da vozi da mu ona nije kupila auto, dok je Asmin tvrdio da je to laž.

Foto: Pink.rs

Pink.rs je sada došao u posed Asminovog voznog parka, gde se vidi da je on imao pored golfa koji mu je Aneli kupila još dva automobila marke BMW i Porše koje je Aneli vozila.

Foto: Pink.rs

Autor: N.B.

