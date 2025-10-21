AKTUELNO

TALASI ŽIVOTA MU NE MOGU NIŠTA! Željko Mitrović sa lakoćom preskače sve životne prepreke - a otkrio je i šta mu je motivacija! (VIDEO)

Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic

Veliki ljudi uvek traže rešenje, a ne problem.

Željko Mitrović, vlasnik Pink Media Group, voli da svoje pratioce nagradi svojim motivacionim razmišljanjima, koje često prate interesantni videi.

Rok genije, Džon Bovi je 2000 godine objavio hit numeru "It's my life", verovatno neznajući da će 25 godina kasnije ljubitelji dobrog zvuka uživati u njoj sa istim žarom.

Danas, Željko kao neko ko poštuje kvalitetnu muziku - podelio je sa svojom Instagram publikom kako ga ta numera motiviše da nađe pravi put kada je potrebno.

Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic

Veliki ljudi uvek traže rešenje, a ne problem. Mitrović, kao pre svega kreativni um - pronalazi inspiraciju u muzičkoj umetnosti, koja ga vodi ka pravim rešenjima. A tada - talasi života mu ne mogu ništa.

#motivacija

#prepreke

#snimak

#Željko Mitrović

#Život

