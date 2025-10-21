Pink.rs u posedu važnih prepiski: Evo šta je Asmin saznao od Aneline prijateljice o AFTERU i tvrdnjama da je NIJE ZANIMALA mala Nora (FOTO)

Crno na belo!

Asmin Durdžić u nekoliko navrata, tokom iznošenja svoje strane priče i detalja iz odnosa sa Aneli Ahmić, pre njenog ulaska u "Elitu 9", govorio je o tome kako je Aneli bila tri dana na afteru i da se nije vratila kući.

Sada, ekipa portala Pink.rs, došla je u posed prepiski između Asmina i Aneline drugarice koja je, kako je on istakao, bila sa Aneli u izlasku, a koja je, što možete videti u porukama u galeriji ispod, potvrdila da je Ahmićeva bila na afteru, a potom i na bazenu.

Prepiske možete pogledati u nastavku:

Privatna arhiva Privatna arhiva Previous Next

Autor: Nikola Žugić