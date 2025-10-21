AKTUELNO

Sećate li se Frana Pujasa?! Ovakvog ga svi pamtite, a sada ga ne biste prepoznali na ulici, pogledajte kako DANAS IZGLEDA bivši zadrugar (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, Instagram.com ||

Totalno promenio izgled, ali i način života!

Bivši učesnik četvrte i pete sezone rijalitija "Zadruga", a koji je privukao ogromnu pažnju javnosti, Fran Pujas, oduvek je iskakao iz mase, a najviše zbog svog prepoznatljivog stila. Otkako se pojavio na malim ekranima, privlačio je pažnju i mamio je udahe lepšeg pola, tačnije žena, a sada je rešio da se totalno povuče iz javnosti.

Foto: Instagram.com

Naime, nakon izlaska iz rijalitija, Fran je snimio nekoliko pesama, dosta se pisalo o njegovom ljubavnom životu, ali i privatnom, te malo ko zapravo zna čime se Fran danas bavi, ali sudeći po njegovim objavama na društvenim mrežama, može se zaključiti da je drastično promenio svoj izgled, pa mnogi misle da ga ne bi ni prepoznali na ulici danas.

Foto: Instagram.com

On je rešio da se posveti treninzima i zdravoj ishrani, te je tako svoju liniju doveo i više nego do savršenstva. Svi mišići na njegovom telu su, naime, kao isklesani, s obzirom na to da se ozbiljno posvetio zdravom načinu života i radu na sebi.

Iako bi mnogi mnogo voleli da ga vide ponovo na malim ekranima, Fran je rešio da svoj život dovede u red, pa je tako svoj izgled doveo do neprepoznatljivosti.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, pre dve godine, dosta se u medijima pisalo o tome da je Fran završio u klinici za psihijatriske bolesti "Dr Laza Lazarević", gde ga je dovezao prijatelj i gde mu je određena terapija. Tada se Fran ekskluzivno oglasio za Pink.rs, otkrivši šta je istina.

- Moram da kažem da su sve to izmišljotine! Pozlilo mi je, pao sam i lupio sam glavom. Imao sam potres mozga, a kada su doktori došli po mene, zbog mog izgleda i tetovaža su me poslali na psihijatriju jer su mislili da sam drogiran. To su predrasude sa kojima se stalno suočavam, rako je Fran pa dodao:

Ja imam toksikološki nalaz gde sam negativan na sve moguće droge. Odmah posle sat vremena, kada su stigli rezultati, prebacili su me u Urgentni centar. Što se tiče ogrebotina, pas me budio iz nesvesti i ogrebao mi noge. Bukvalno ne mogu verovati šta su sve pisali. Nisam se oglašavao do sada niti demantovao sve te izmišljotine. Dajem izjavu samo za Pink.rs zato što mi je jedino bitno šta vi pišete, a ne drugi, dodao je Fran i dostavio nam i toksikološke nalaze iz kojih se može videti da su njegove tvrdne tačne.

Fran je, takođe jako razočaran i u ljude koji su, kako on smatra ''prodali'' informaciju iz zdravstvene ustanove.

- Verovatno je neko za nekih 5000 dinara pustio takvu priču... A ta osoba je položila Hipokratovu zakletvu! Ali dobro, njima na dušu! Mene je ova situacija samo podstakla da se okrenem zdravom životu, sportu i karijeri - zaključio je on.

Autor: Nikola Žugić

