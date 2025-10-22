Dobio sam šamar i završio sam u zatvoru: Ispovest koja će naježiti sve! Hasan Dudić progovorio o problemima i sinu koji se KOCKAO: Zbog Mikijevog duga sam prodao kuću...

Hasan Dudić je otvorio dušu o sinu Mikiju Dudiću kog je dobio u braku sa Zlatom Petrović, ističući da je sve prodao kako bi vratio njegove dugove.

Hasan Dudić ističe da je u poslu bio maher, ali sreće u ljubavi, kako kaže, nije imao.

- Postigao sam sve što je moglo da se postigne, postao sam bubnjar i svirao kod mnogih velikih šefova orkestara, prošao sam težak put i ponosim se što sam pevao u najlepšim hotelima i restoranima. Pevao sam u najvećim prčvarama, prošao sam trnovit put. Ja nisam čovek kompleksaš, ali stvarno me neki mrze, da l zato što mi je brat bio najbolji i najveći svih vremena, pa još i ja, ali ja znam da mene vole ljudi koji vrede i oni cene moj rad - rekao je Dudić i dodao:

Mediji su nedavno pisali o zdravstvenom stanju Hasana Dudića, a pevač se večeras pojavio u Šapcu, na koncertu posvećenom pokojnom Šabanu Šauliću, gde će zapevati u čast pokojne muzičke legende.

- Od svih kolega najviše sam obožavao Halida Bešlića i njegovu porodicu, njegova supruga, ona je stvarno iskrena i dobra čovek. Nisam išao na sahranu, jer sam i ja u lošem stanju, da sam otišao, ja bih tamo skončao. Bolest ne bira put, ja sam dobio psorijazu od stresa u armiji, preživeo sam kliničku smrt. Meni propadaju zglobovi, ne mogu da idem, dobio sam sad i šećer, sekiram se zbog familije u Šapcu, oko sina.

Hasan ističe da sinu Mikiju Dudiću, koji je trenutno u "Eliti 9" kupio studio, koji je on prodao.

- Ja sam Mikiju kupio studio, postavio sve, bio je tu i bilijar klub, Peja je kupio bilijar i pre nego što se sve to postavilo, on se zasitio, on je to prodao, šta je radio ne znam. Nema veze i ja bih u njegovim godinama, tad je imao 17 godina. On je to otuđio, ali mu to nisam zamerio. Ja njega uvek podržavam, za njega i njegovu decu živim. Oni su centar mog sveta - rekao je Dudić, osvrnuvši se na ljubavni život, ističući da je bio nesrećan:

- Sve sam žene imao lažne, kazaće ljudi da nisam normalan. Svakoj sam pružio utočište, svakoj sam dao da bude prava dama, nema šta nisam učinio i bio pravi muškarac i u krevetu, ljubavnik, u kući, domaćin. Nikad mi nije bilo teško da idem na pijacu, znam da kuvam. Žene su mi bolna tačka. Sve sam poštovao i voleo, ali stvarno sam nesrećan.

Hasan se osvrnuo na brak koji je imao sa Zlatom Petrović, ističući da ona često nije bila kod kuće zbog posla i turneja koje je imala, te da je on podizao sina.

- Zlatu sam oženio, mladi smo bili, to je bila ljubav prava, ali žensku pamet i ćud pevačicama... Ko se ženi pevačicom, sahranjuje ga opština ili mesna zajednica, ali ja to nisam dozvolio. Mi smo se rastali, dok sam ja bio najpopularniji u zemlji. Zlata mi je rodila sina i dala mi da ga dižem. Slava je podigla, društvo, koleginice. Ja sam tad bio među najpopularnijim pevačima. Ona je u jednom momentu ostavila dete, bila u Švajcarskoj, Australiji, ne dođe po godinu dana, ja i moja majka, snaja Goca smo pazili maloga. Ja sam uvek govorio: “Sine, majka ti je na putu, peva”. Miki i ja smo kao nokat i meso. On je isti ja. Bog mi je dao sina, nikad me uvredio nije, veoma je emotivan i dobar dečko. On je dobar muzičar, pratio je Šabana, Džeja, mene, Zlatu, nema koga nije.

Miki je bez ustezanja priznao da je upao u kandže poroka - kocke, te da je zbog toga izgubio ženu, a Hasan je otkrio da je sve morao da proda kako bi vratio njegove dugove.

- U jednom momentu sam mu rekao: “Sine, oni su to napravili da bi oni zaradili, to je prevara čista. Tvoj tata je bio kockar, radio sam sa najčuvenijim kockarima Šapca, još kad sam imao 12-13 godina. Hvala Bogu da se dozvao pameti. Ja sam za mog sina dao sve. Srce će mi pući, sad ću vam reći kako sam doznao za to. Sedeli smo brat moj Šaban i ja, pili smo piće, zove me Zlata: “Hasane, dolazi kući, imamo problem.” Ja uzimam taksi i odlazim. Govori mi Zlata da je počeo da se kocka i da duguje, ja mu kažem: “Nemoj to sine, tata je prošao sve.” Nije me poslušao. Ispostavilo se da je Zlatina majka bila kockar, igrala je poker, dan pred smrt, povukao je gene na nju. Nisam znao da je toliko otišlo daleko, Šaban i ja smo za njega organizovali 3-4 koncerta, pa sam prodao kuću i dva lokala. Taj čovek kom sam prodao me uhvatio na emotivu, rekao mi je da ima četovoro dece, ja sam na decu slab. Od tog novca sam otplatio dug sav i ostalo mi je, nije on imao tad neki veliki dug 30-40.000. 75.000 mi je ostalo od kuće koja vredi 400.000 - priznao je Hasan.

Bez obzira na to što se sa Zlatom rastao, i dalje su u kontaktu i velika podrška jedno drugom.

- Sa Zlatom sam uvek u kontaktu, ona se brine. Majci se sve oprašta. Ja se sa njom slažem odlično, ona je uvek uz mene, uvek trči. Ja umirem u bolnici, ne mogu da ustanem, ona vrišti ispred bolnice, ja jedva dođem do prozora i kažem joj: “Idi ženo kući, šta ti je”. Ipak smo mi bili u braku, imamo decu, sad smo i brat i sestra, žena i familija. Neka joj Bog da zdravlje i sreću.

Hasan je pohvalio i svoju snaju Milicu, ističući da su se Miki i ona rastali samo zbog kocke.

- Ćerka i sin su baš vezani za Mikija, moja snaja Milica je junak, žena lavica, decu tako gaji i vaspitava, takve majke više nema. Ona je njegova ljubav od 15 godine, oni su se rastali samo zbog kocke, i ja sam se zbog njega rastao. Ta njegova kocka je meni dobro došla, jer nisam znao da u nedrima imam ženu zmiju, ali neću da pričam, o pokojnicima sve najlepše. Ja sam njoj mnogo toga u životu učinio, kad joj je bilo najteže, pružio sam joj ruku, spasio joj život, a ona je mene prevarila čim je priliku imala. Bivšoj ženi sam otvorio lokal i opet dobar nisam bio, bitno da je ona našla da me prevari i uhvatila se finog društva.

U zatvoru na﻿﻿pisao najlepšu pesmu

Tokom služenja vojnog roka, Hasan se suočio sa brojnim neprijatnosima, dobio je šamar, završio je u zatvoru, gde je kako kaže, napisao najlepše pesme.

- Bežao sam iz vojske, suprotstavljao se, nikome nisam dao da mi priđe. Bilo je ljudi koji su bili drski prema meni, bilo je i onih koji su me poštovali. Najviše sam mrzeo svađu i tuču, ali nisi mogao da pomogneš. Doživeo sam da me neki desetar, jer sam uzeo konzervu, bio sam gladan, on mi je oteo i raspalio mi šamar, ja onda uzmem onaj ašovčić i krenem da ga bijem, polomio sam mu i ruke i noge, i mene stave u zatvor. Tu sam proveo lepe mesece i napisao najbolju pesmu.

Autor: Nikola Žugić