Ekskluzivno! Prvo oglašavanje Mustafe Durdžića nakon Anelinog ulaska u Elitu: Progovorio o njoj, Staniji, pa spomenuo i Situ Ahmić! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram Printscreen, Facebook Printscreen ||

Ovo su svi čekali!

U emisiji ''Pitam za druga'' voditeljka Anastasija Buđić i voditelj Stefan Milošević Panda putem audio-poziva uključili su Mustafu Durdžića, oca aktuelnog učesnika najgledanijeg rijalitija ''Elita 9'', Asmina Durdžića.

- Kako komentarišete ulazak Aneli Ahmić? - upitala je Anastasija.

- Ja sam zadovoljan bio sa Asminom, sve dok nije počeo da vređa žensku populaciju. Niko ga tu ne podržava, a što se tiče sinoćne emisije mogu da kažem da mi je drago što je Aneli ušla i što imaju priliku da se pogledaju oči u oči. Mislim da tu ne može doći do pomirenja posle svih uvreda, to je prosto nemoguće - rekao je Mustafa.

Foto: Pink.rs, Privatna arhiva

- Kakav ste vi odnos imali s njom ? - upitala je Anastasija.

- Ja nisam imao neke probleme sa Aneli sve dok ona nije pretukla moju ćerku. Meni je moja ćerka rekla da se zaključala u svojoj kući jer je Aneli pretukla i svaki roditelj bi reagovao kao ja. Ona je pretukla Minku i Asmin je dao 500 evra u zatvoru da puste Aneli - rekao je Mustafa.

- Koliko su to bile česte situacije kada su se Asmin i Aneli svađali ? - upitala je Anastasija.

- Asmin je krio mnoge stvari od nas i mi nismo bili puno informisani sve dok nisu krenuli da se baš svađaju - rekao je Mustafa.

- Da li ste vi upućeni da je Asmin imao sina pre Nore? - upitao je Panda.

Foto: RED TV Printscreen

- U Austriji nije moguće da vi ne priznajete dete. Ovde policija dođe i odmah uzme uzorak, ne može niko da laže da nije otac ako jeste. Njoj je Asmin govorio da se rastanu, a ja sam došao u posed dokaza gde se vidi da je Aneli bila u organizaciji sa ljudima koji se bave dr*gom... Nisam želeo da osoba koja se bavi kriminalom bude u mojoj blizini niti Asminovoj i ne želim ni sada, a ako će neko da me osudi onda nek me osudi - rekao je Mustafa.

- Zbog čega ratujete sa Sitom i Groficom? - upitala je Anastasija.

- Moja supruga je uspostavila kontakt sa Sitom i ja sam poslao njima pare na račun, čak sam i njenu ćerku zavoleo kao Noru. Sita je obećala da ćemo spustiti loptu i prekršila je to, posle toga ja nisam mogao da ćutim na uvrede - rekao je Mustafa.

- Vi ste rekli da je Stanija starleta obična nakon što je za baka Nadu rekla da je dosadna - rekla je Anastasija.

Foto: RED TV Printscreen

- Taj naziv starleta neko shvata pogrešno, ali ona je sebe proglasila starletom. Razočarala me zato što joj je baka Nada bila dosadna, a mi trebamo da imamo razumevanja za nju koja je proživela takvu bol - rekao je Mustafa.

- Da li ste i dalje za Staniju? - upitala je Anastasija.

- Da, ona je najlepša žena dok je moj Asmin bio najsrećniji pored nje i uvek sam navijao da imaju ćerkicu jer bi to dete bilo najlepše na svetu - rekao je Mustafa.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

