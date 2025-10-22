Opa! Mina provalila Terzu, pa izljubomorisala: Ma jeste, pa da me iznenadiš s drugom! (VIDEO)

Šok!

Mina Vrbaški provalila je Terzu u nameri da predloži zadatak koji bi uradio kako bi dobio alkohol, te je odmah izljubomorisala.

- Ja sam tebe hteo da iznenadim - rekao je Terza.

- Ma jeste, pa da me iznenadiš s drugom - rekla je Mina.

- Čekaj Mina, ti radiš šta hoćeš, a on ne sme - rekao je Đukić.

- Hoćeš da ti ispričaš nešto sada - rekao je Terza.

- Nemoj meni da pričaš, ja znam više nego ti nego tu svi. Kakve ste dve mufljuzčine, prodaje te se za tri piva - rekla je Mina.

- Ja sam to već ispričao - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić