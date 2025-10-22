AKTUELNO

I tebe boli ku*ac, pa gde gledaš?! Terza saterao Aneli u ćošak, ona progovorila o odnosu sa Lukom: To što on priča da je ocu i majci okrenuo leđa, to nema veze sa mnom! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Bez dlake na jeziku!

Borislav Terzić Terza prišao je Aneli Ahmić koja je stajala za rulet stolom, te je tako započeo razgovor s njom.

- Ponašate se kao dva stranca - rekao je Terza.

Pozliće mu od ovog prizora: Terza pao na Alibabinu foru! Mini naručio pesmu, a Asmin je zgrabio za ruku! Nova ljubomorna scena u najavi (VIDEO)

- Je*iga, on je tako odabrao - rekla je Aneli.

- Stavio je mnogo toga na kocku, ovamo porodica, ovamo ti - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja njemu nikada nisam dirala porodicu - rekla je Aneli.

- On je svojoj porodici okrenuo leđa - rekao je Terza.

- Šta ti je govorio sada?! Što plače - pitala je Aneli.

Podmetnuo mu nogu: Alibaba svoje želje sproveo u delo preko Terze! (VIDEO)

- Rekao je da je svestan mnogo stvari i ove situacije, otkud znam, samo mi je tako rekao. Rekao mi je da je ocu i majci leđa okrenuo - rekao je Terza.

- To što on priča da je ocu i majci okrenuo leđa, to nema veze sa mnom. Mislim da me on ne voli - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta očekuješ da se promeni?! Misliš da u ovom prostoru može da se promeni - rekao je Terza.

- Ne mora, doviđenja, prijatno - rekla je Aneli.

- I tebe boli ku*ac, pa gde gledaš?! Ološu jedan - rekao je Terza.

Čak je i Murat primetio: Aneli ne skida pogled s Alibabe! (VIDEO)

- Ma gde gledam, u Teodoru. Imam pravo da se zezam kao što su se sa mnom zezali tri godine, je l' to jasno?! - rekla je Aneli.

- Ako si povređena i ne osećaš to, zašto ne prekineš - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aj reci je l' me voli - rekla je Aneli.

- Pa voli - rekao je Terza.

- Pa što ovo radi?! Ovo radi zbog svojih problema, a ne zbog mene. Daj Bože da on mene voli, ovako me je doveo, došla sam ovde videli ste kakva, namerno ćemo se inatiti jedno drugom. Opet izolacija, ja nisam htela da spavam s njim - rekla je Aneli.

Opa! Mina provalila Terzu, pa izljubomorisala: Ma jeste, pa da me iznenadiš s drugom! (VIDEO)

- Ja mislim da ga je ponela, on je osuđen napolju i ovde je branio nešto neodbranjivo...Ja kada sam izašao video šta sam ja radio, ali ne znam te neke stvari...Ja sam rekao Luki da nisi prema njemu pokazala ljubav kao prema Janjušu - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam sebi na prvom mestu kao što je i Luka rekao - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Uvereni da su najjači tandem: Mina poludela zbog plesa Aneli i Terze, Alibaba joj jednim potezom vratio osmeh na lice! (VIDEO)

Autor: Nikola Žugić

