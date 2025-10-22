AKTUELNO

HAOS U PABU! Luka rešio da stavi tačku na odnos sa Aneli jer misli da je ne voli i da se igra sa njom, ona zaurlala: Da li si mi otežavao kući kada sam bila sa Norom sama, a ti... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Karambol!

Aneli Ahmić došla je do Luke Vujovića, te su tom prilikom ušli u svađu oko njihovog odnosa.

- Kakve namere imaš - pitala je Aneli.

- Ti misliš da ja s tobom igram rijaliti i da te ne volim - pitao je Vujović.

- Mislim, da - rekla je Aneli.

- Ništa, razilazimo se i to je to! Nema potrebe da budemo zajedno, završavamo svaki odnos i to je to - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li si mi otežavao kući kada sam bila sa Norom sama, a ti flertovao sa više žena - rekla je Aneli.

- Aneli, okej, ja sam kriv...Izvini - rekao je Vujović.

- Ko te je*e, sada si se otkrio jer si rekao da ne želiš - rekla je Aneli.

- Okej, okej - ponavljao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pitam te hoćeš li se izviniti za sve što si radio - pitala je Aneli.

- Izvini sa čim sam te povredio, izvini. To sam radio jer ti nisam verovao - rekao je Luka.

- Kako mi nisi verovao, ostavio si mi telefon - urlala je Aneli.

- Sram te bilo, 50 ljudi me je napadalo, da ti mene omalovažavaš - rekao je Luka.

- Šta si radio prošlog utorka - pitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Napio sam se - rekao je Luka.

- I ja sam se juče napila...Hoćeš mi oprostiti - pitala je Aneli.

- Ne...Evo sve ti je oprošteno, idi uživaj - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

