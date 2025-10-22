Jedva dočekao! Bebica saznao da je kraj njegovom zadatku, Dača dobio ozbiljnu misiju: Pratiću ih u Odabranima... (VIDEO)

Opa!

Nenad Macanović Bebica i Dača Virijević došli su kod Drveta mudrosti, kako bi sa njim porazgovarali.

- Mi smo posle sedam dana zadatka došli, nadam se da ću moći da poljubim svoju devojku, jer se suzdržavam i pravim lud - rekao je Bebica.

- Svako veče u krevetu svađa, danas je bila neverovatna svađa, nisam mogao da zaspim ne znam koliko. Ja sam Teodoru huškao sve vreme, ona je bila u čudu i još ne zna šta se dešava sa Bebicom, priča mi svakog dana da je čudan - rekao je Dača.

- A usput smo pokupili raznorazne reakcije. Saznali smo ko nas voli, ko nas ne voli, ko ne može da nas podnese - rekao je Bebica.

- Jesam, posmatrao sam vas, ali pre nego što donesem konačnu odluku voleo bih da sutra porazgovaram sa Teodorom. Dakle, ovako, zadatak možete smatrati završenim, ali pre nego što odlučim o tome kolika će nagrada biti, moraću da porazgovaram sa Teodorom - reklo je Drvo.

- Ja imam intresantan zadatak, meni bi bilo intresantno, a verovatno i ukućanima...Janjuš je danas odabrao baš zanimljivu ekipu Odabranih, stavio je Vanju Prodanović, Filipa Đukića, Maju i Asmina, ja ću da se skoncetrišem na te četiri osobe. Da imam pravo nekada da uđem u Odabrane, da nešto sebi spremim, da popišem šta se dešava tamo - rekao je Dača.

- Dačo, ovako. Dobićeš dozvolu da uđeš četiri puta u kuću Odabranih, ne smeš prekoračiti taj broj i moraš dobiti što više informacija tada. Sam izaberi kada će to tačno biti. Niko ne sme posumnjati da si dobio dozvolu i da si na zadatku - reklo je Drvo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić