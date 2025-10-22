AKTUELNO

Domaći

SKANDAL U DVORIŠTU! Luka ostavio Aneli, priznao joj da ga zanima Maja, ona mu bacila verenički prsten: To je njegovo, ali sat NIJE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Aneli Ahmić sela je pored Luke Vujovića, te je on tako izgoreo na njene doskočice i otkrio joj da je od večeras slobodna.

pročitajte još

Jedva dočekao! Bebica saznao da je kraj njegovom zadatku, Dača dobio ozbiljnu misiju: Pratiću ih u Odabranima... (VIDEO)

- Od sutra si slobodna, sada si slobodna, vozi svoj rijaliti - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znači ostavio si me - pitala je Aneli.

- Da, ostavio sam te ako ti je tako lakše. Zanima me Maja, ne zanimaš me ti, to pričaš celo veče - rekao je Luka.

pročitajte još

Samo Mina da ne bude ljubomorna... Kačavenda u poslednjem trenutku sprečila Alibabu da ne otkrije njihovu tajnu Mini Vrbaški! (VIDEO)

- Sada vrati prsten - smejao se Luks, a Aneli mu je bacila prsten.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prsten je on kupio, ali sat nije, on je moj - rekla je Aneli.

- Od sutra nećeš imati komunikaciju sa tim najgorim muškarcima - rekao je Luka.

pročitajte još

Au! Aneli će napraviti haos, Sara došla u pab i obratila se Luki: Ružno ti je bez kačketa, loše te je posavetovala verenica! (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ona laže, gleda Janjuša sve vreme: Maja ne može da sakrije koliko joj se Aneli gadi, sigurna je da je Luka ne zanima! (VIDEO)

Zadruga

NE ZANIMA GA MAJA, ALI SE HVALI: Luka otkrio zbog čega je BOLJI od Asmina (VIDEO)

Domaći

Isplivala nova istina: Janjuš otkrio sve o porukama fanova i Aneli u kojima ona priznaje da ga voli, Luka prebledeo kao krpa! (VIDEO)

Zadruga

Aneli će poludeti kad ovo čuje: Maja uverena da se Luka smorio jer je potrčko sa Ahmićevom! (VIDEO)

Zadruga

Kačavenda bacila sumnju da su Luka i Sandra u vezi?! Vujović otkrio da mu je bilo krivo što ne priča s Aneli, pa priznao: KOFER KOJI JE POSLAT JE ZA..

Zadruga

'PREMA MENI JE ISPALA LOŠ ČOVEK!' Stanislav priznao da ga je Maja razočarala, otkrio da li ima šanse da porazgovaraju, ona mu jasno stavila do znanja