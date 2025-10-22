SKANDAL U DVORIŠTU! Luka ostavio Aneli, priznao joj da ga zanima Maja, ona mu bacila verenički prsten: To je njegovo, ali sat NIJE! (VIDEO)

Haos!

Aneli Ahmić sela je pored Luke Vujovića, te je on tako izgoreo na njene doskočice i otkrio joj da je od večeras slobodna.

- Od sutra si slobodna, sada si slobodna, vozi svoj rijaliti - rekao je Luka.

- Znači ostavio si me - pitala je Aneli.

- Da, ostavio sam te ako ti je tako lakše. Zanima me Maja, ne zanimaš me ti, to pričaš celo veče - rekao je Luka.

- Sada vrati prsten - smejao se Luks, a Aneli mu je bacila prsten.

- Prsten je on kupio, ali sat nije, on je moj - rekla je Aneli.

- Od sutra nećeš imati komunikaciju sa tim najgorim muškarcima - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić