SKANDAL U DVORIŠTU! Luka ostavio Aneli, priznao joj da ga zanima Maja, ona mu bacila verenički prsten: To je njegovo, ali sat NIJE! (VIDEO)

Haos!
Aneli Ahmić sela je pored Luke Vujovića, te je on tako izgoreo na njene doskočice i otkrio joj da je od večeras slobodna.
- Od sutra si slobodna, sada si slobodna, vozi svoj rijaliti - rekao je Luka.
- Znači ostavio si me - pitala je Aneli.
- Da, ostavio sam te ako ti je tako lakše. Zanima me Maja, ne zanimaš me ti, to pričaš celo veče - rekao je Luka.
- Sada vrati prsten - smejao se Luks, a Aneli mu je bacila prsten.
- Prsten je on kupio, ali sat nije, on je moj - rekla je Aneli.
- Od sutra nećeš imati komunikaciju sa tim najgorim muškarcima - rekao je Luka.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić