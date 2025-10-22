Odsvirao kraj za sva vremena! Luka jeca nakon kraha ljubavi sa Aneli: Sviđa mi se Maja, idi dalje! (VIDEO)

Drama!

Luka Vujović razgovarao je sa Ilijom Pečenicom o haosu koji je noćas imao sa Aneli Ahmić. On je doneo odluku da stavi tačku na njihov odnos, a onda progovorio i o pričama da mu se dopala Maja Marinković.

- Ona je meni vratola verenički prsten, a ja ćutim. Ne zanima me, nema više - jecao je Luka.

- Ona te čeka - dodao je Ilija.

- Ne zanima me više. Ja sam realan, ne zanima me. Ja nju nisam uvredio otkako je ušla, a ona je meni 20 uvreda rekla. Kad bude videla šta je imala pored sebe shvatiće. Istina je da nemam poverenje u nju, evo to je istina. Ja imam 100 razloga za to, a ne zbog toga što je došlo ovde nego zbog drugih. Imam milion razloga - pričao je Luka.

- Kad budeš prestao da se izvinjavaš videćeš kako će biti drugačije. Ti ništa loše nisi uradio da bi se izvinjavao - dodao je Pečenica.

- Ovo treba da traje devet meseci, a ovakav je početak. Ne želim ružnu reč da kažem za Aneli. Ako mogu da joj pomognem tu sam. Je l' mi se sviđa Maja i gledam u nju? Okej, sviđa mi se i gledam je, idi dalje onda. Nas dva meseca niko nije zvao da pita kako smo, da li Nora i Noa imaju da jedu i da li imamo za kiriju. Niko od 52 učesnika nas nije zvao, a ona je ušla i napravila istu grešku. Ako misli da treba neka radi tako - pričao je Luka.

Autor: A. Nikolić